Дедушку из Британии хотят посадить в тюрьму в Дубае за замечание — что произошло

Дубай. Фото: Depositphotos

75-летнему дедушке из Британии грозит тюрьма в Дубае. Причиной стало то, что он попросил соседей сделать тише на новогодней вечеринке, потому что нянчил внуку.

Об этом пишет Mirror.

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Дедушке из Британии грозит тюрьма в Дубае

Так, 75-летний дедушка из Шотландии приехал в ОАЭ к своей дочери на праздники, чтобы присмотреть за внучкой. В то время соседи решили устроить новогоднюю вечеринку, а по просьбе дедушки не шуметь ночью — сделали музыку громче.

Британский дедушка. Фото: SWNS

Поэтому мужчина решил пойти к ним еще раз и попросить успокоиться, взяв с собой маленькую внучку, но ему никто не открыл. Там он увидел открытую тропу, ведущую в сад, где именно и проходила вечеринка.

Когда он спросил соседей, не могли бы они перенести вечеринку в помещение — гости начали его толкать и кричать. Он пытался уйти, но хозяйка вечеринки подошла к нему, накричала и вылила на него и ребенка напиток.

Издание пишет, что мужчина хотел сообщить об инциденте в полицию, но его дочь побоялась спровоцировать еще большую напряженность в отношениях с соседями.

В то же время в полицию обратилась женщина, которая устроила вечеринку. Она заявила, что дедушка пришел на ее территорию без разрешения — теперь он обвиняется в нарушении общественного порядка, его могут посадить в тюрьму.

Напомним, что российский шоумен Максим Галкин был оштрафован на 100 тысяч дирхам, а это более миллиона гривен, за поддержку Украины на его концертах в ОАЭ.

Также мы писали, что Тоня Матвиенко уехала в Дубай, куда ее пригласили выступить в украинском ресторане. Послушать живое исполнение певицы собрались украинцы, которые находятся в ОАЭ.