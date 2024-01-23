Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Дедушку из Британии хотят посадить в тюрьму в Дубае за замечание — что произошло arrow

Дедушку из Британии хотят посадить в тюрьму в Дубае за замечание — что произошло

23 января 2024 19:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Дедушку из Британии хотят посадить в тюрьму в Дубае за замечание — что произошло
Дубай. Фото: Depositphotos
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

75-летнему дедушке из Британии грозит тюрьма в Дубае. Причиной стало то, что он попросил соседей сделать тише на новогодней вечеринке, потому что нянчил внуку.

Об этом пишет Mirror.

Читайте также:

Дедушке из Британии грозит тюрьма в Дубае

Так, 75-летний дедушка из Шотландии приехал в ОАЭ к своей дочери на праздники, чтобы присмотреть за внучкой. В то время соседи решили устроить новогоднюю вечеринку, а по просьбе дедушки не шуметь ночью — сделали музыку громче.

null
Британский дедушка. Фото: SWNS

Поэтому мужчина решил пойти к ним еще раз и попросить успокоиться, взяв с собой маленькую внучку, но ему никто не открыл. Там он увидел открытую тропу, ведущую в сад, где именно и проходила вечеринка.

Когда он спросил соседей, не могли бы они перенести вечеринку в помещение — гости начали его толкать и кричать. Он пытался уйти, но хозяйка вечеринки подошла к нему, накричала и вылила на него и ребенка напиток.

Издание пишет, что мужчина хотел сообщить об инциденте в полицию, но его дочь побоялась спровоцировать еще большую напряженность в отношениях с соседями.

В то же время в полицию обратилась женщина, которая устроила вечеринку. Она заявила, что дедушка пришел на ее территорию без разрешения — теперь он обвиняется в нарушении общественного порядка, его могут посадить в тюрьму.

Напомним, что российский шоумен Максим Галкин был оштрафован на 100 тысяч дирхам, а это более миллиона гривен, за поддержку Украины на его концертах в ОАЭ.

Также мы писали, что Тоня Матвиенко уехала в Дубай, куда ее пригласили выступить в украинском ресторане. Послушать живое исполнение певицы собрались украинцы, которые находятся в ОАЭ.

тюрьма
Дубай
пенсионеры
нарушения
Великобритания

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

12 января 2024

00:22 Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

Актуальное по теме