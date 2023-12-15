Дискримінація, здоров'я та побут жінок на війні — розповідь захисниць ЗСУ

Кулеметниця Оксана Рубаняк на псевдо "Ксена". Фото: скриншот

Захисниці ЗСУ розвіяли міф, що жінка слабка стать. Як і чоловіки, вони теж відчувають наслідки служби на власному здоров’ї, намагаються навести красу на передовій, бояться та ділять побут з чоловіками на фронті.

Про це в інтерв'ю журналістці Раміні Есхакзай розповіли бойова медикиня Третьої штурмової бригади Валентина Нагорна на псевдо "Валькірія", старший стрілець кулеметного взводу 72 ОМБр Оксана Рубаняк на псевдо "Ксена" та командирка відділення зенітно-артилерійського взводу у 56-й окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді Вікторія "Руна".

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Дискримінація з армії нікуди не дінеться, каже "Валькірія", оскільки "жінка не всім буде зручна". Та попри все Валя каже: треба просто робити свою роботу, наскільки ти можеш.

Валентина Нагорна на псевдо "Валькірія". Джерело: скриншот

"Мені писали й особисто казали: "Що ти тут забула?", "Це для чоловіків". А чоловіки всі вікінги? У всіх є інстинкт самозбереження, психічний поріг, навіть у сильнішого чоловіка може бути нервовий зрив, коли він побачить вбитого товариша", — каже вона.

Попри незгоди дівчина намагається попри будь-які умови слідкувати за власною гігієною. Для цього, як каже Валя, завжди носить з собою фен, а інше — справа винахідливості.

"Розводиш багаття, береш термокружку, грієш водичку, шукаєш п’ятилітровий бутиль, наливаєш водичку, йдеш у кущі, миєшся, в авто є електрика і сушиш голову. Я примудрялася два рази на день спокійно митися. Манікюрчік, коли змінюємося на позиції, я знайшла у кожному місті майстра з манікюру та вій. Це роблять не в підвалах, а в салонах. Найголовніше — моя гігієна та комфорт. Мені все одно, що про мене скажуть", — каже "Валькірія".

Здоров'я та побут на війні

Війна вносить свої певні "корективи" у здоров'я. Як зазначила Оксана Рубаняк на псевдо "Ксена", майже у всіх військових бувають контузії.

Раміна Есхакзай та Оксана Рубаняк. Фото: [email protected]

"Навіть якщо не було серйозного поранення, ти все одно своє здоров'я тут залишаєш. Проблеми зі шлунком. Що ми їмо? Консерви, сухпайки, немає стабільної гарячої їжі. У мене було поранення в березні, але це не перша серйозна травма", — зізнається дівчина.

В плані побуту чоловіки-військовослужбовці ЗСУ ставляться з повагою та розумінням до жінок. Один з прикладів навела зенітна артилеристка Віка на псевдо "Руна".

Раміна Есхакзай та Вікторія "Руна". Фото: [email protected]

"Спимо завжди вдягнені, максимум роззуваємося, знімаємо верхній одяг. У душ ходимо по черзі. Якщо треба переодягнутися, я виходжу, або хлопці виходять, розуміють. В цьому плані немає проблем. Спочатку було важко довести, що я сильна, можу робити щось сама, що можу допомагати і що можу виконувати таку ж роботу, як і чоловіки", — каже Віка.

Нагадаємо, що раніше журналістка провела інтерв'ю з українським журналістом-блогером Дмитром Карпенком, де той розповів, скільки "коштує" полонений російський офіцер.

Також в одному з її інтерв'ю бійці "Азову" розповіли про російський полон та події в Маріуполі.