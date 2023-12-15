Дискриминация, здоровье и быт женщин на войне — рассказ защитниц ВСУ

Пулеметчица Оксана Рубаняк с позывным "Ксена". Фото: скриншот

Защитницы ВСУ развеяли миф, что женщина слабый пол. Как и мужчины, они тоже ощущают последствия службы на собственном здоровье, пытаются навести красоту на передовой, боятся и делят быт с мужчинами на фронте.

Об этом в интервью журналистке Рамине Эсхакзай рассказали боевой медик Третьей штурмовой бригады Валентина Нагорная с позывным "Валькирия", старший стрелок пулеметного взвода 72 ОМБр Оксана Рубаняк с позывным "Ксена" и командир отделения зенитно-артилерийского взвода в 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде Виктория "Руна".

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Дискриминация из армии никуда не денется, говорит "Валькирия", поскольку "женщина не всем будет удобна". Но при всем при этом Валя говорит: надо просто делать свою работу, насколько ты можешь.

Валентина Нагорная с позывным "Валькирия". Источник: скриншот

"Мне писали и лично говорили: "Что ты здесь забыла?", "Это для мужчин". А мужчины все викинги? У всех есть инстинкт самосохранения, психический порог, даже у более сильного мужчины может быть нервный срыв, когда он увидит убитого товарища", — говорит она.

Несмотря на несогласие, девушка пытается несмотря на любые условия следить за собственной гигиеной. Для этого, как говорит Валя, всегда носит с собой фен, а остальное —дело изобретательности.

"Разводишь костер, берешь термокружку, греешь водичку, ищешь пятилитровый бутыль, наливаешь водичку, идешь в кусты, моешься, в авто есть электричество и сушишь голову. Я умудрялась два раза в день спокойно мыться. Маникюрчик, когда меняемся на позиции, нашла в каждом городе мастера по маникюру и ресницам. Это делают не в подвалах, а в салонах. Самое главное — моя гигиена и комфорт. Мне все равно, что обо мне скажут", — говорит "Валькирия".

Здоровье и быт на войне

Война вносит свои определенные "коррективы" в здоровье. Как отметила Оксана Рубаняк с позывным "Ксена", почти у всех военных бывают контузии.

Рамина Эсхакзай и Оксана Рубаняк. Фото: [email protected]

"Даже если не было серьезного ранения, ты все равно свое здоровье здесь оставляешь. Проблемы с желудком. Что мы едим? Консервы, сухпайки, нет стабильной горячей пищи. У меня было ранение в марте, но это не первая серьезная травма", — признается девушка.

В плане быта мужчины-военнослужащие ВСУ относятся с уважением и пониманием к женщинам. Один из примеров привела зенитная артиллеристка Вика с позывным "Руна".

Рамина Эсхакзай и Виктория "Руна". Фото: [email protected]

"Спим всегда одетые, максимум разуваемся, снимаем верхнюю одежду. В душ ходим по очереди. Если надо переодеться, я выхожу, или ребята выходят, понимают. В этом плане нет проблем. Сначала было трудно доказать, что я сильная, могу делать что-то сама, что могу помогать и что могу выполнять такую же работу, как и мужчины", — говорит Вика.

Напомним, что ранее журналистка провела интервью с украинским журналистом-блогером Дмитрием Карпенко, где тот рассказал, сколько "стоит" пленный российский офицер.

Также в одном из ее интервью бойцы "Азова" рассказали о российском пленении и событиях в Мариуполе.