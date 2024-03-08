Коли вийде третя частина фільму Дюна — з'явилися перші подробиці

Зендея та Тімоті Шаламе у фільми "Дюна". Фото: 4kwallpapers.com

Прямо зараз в Україні триває прокат довгоочікуваного сиквелу "Дюна 2" режисера Дені Вільньова. Фільм вже приголомшив своїми касовими зборами. Картина зібрала безліч захоплених відгуків. Люди в захваті не тільки від візуалу, а й від сценарію. Логічно, що фанати чекають на продовження.

І вже відомі деякі подробиці, коли може вийти третя частина фільму "Дюна". Адже його творці, після успіху, схоже дають зелене світло.

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"Дюна 3" — думка гендиректора кінокомпанії Legendary Entertainment Джоша Гроуда

Так, деякі секрети продовження успішної стрічки розкрив, генеральний директор кінокомпанії Legendary Entertainment Джош Гроуд (Josh Grode) в коментарі CNBC.

Він зазначив, що для цього має бути виконана важлива умова — Дюна: Месія", адаптована з науково-фантастичної книги Френка Герберта, опублікованої 1969 року, може з'явитися на кіноекранах, якщо Дені Вільньов напише "правильний сценарій".

"Якщо Дені (Вільньов — Ред.) зрозуміє сценарій правильно, і він відчує, що може дати ще один досвід нарівні з тим, що ми щойно завершили, тоді я не розумію, чому б і ні", — висловився глава Legendary Entertainment.

Джош Гроуд також додав, якщо постановник "Дюни 2" все ж таки погодиться взятися за "Дюну 3", то всі творчо зацікавлені у створенні цього проєкту люди повинні повністю підтримувати бачення Дені Вільньова.

Джош Гроуд. Фото: variety.com

Що каже сам Дені Вільньов про продовження кінострічки "Дюна"

Режисер вирішив одразу не викладати всі карти на стіл та заінтригував фанатів. У розмові з Digital Spy він заявив, що триквел "на ранніх стадіях".

"Ми на ранніх стадіях. Ми в правильному напрямку. Було зроблено багато роботи, але ще багато роботи потрібно зробити, щоб мати щось надійне для зйомок", — сказав Дені Вільньов.

Хоч це і не багатослівно, але точно багатообіцяюче. Фанатам слід чекати продовження. І режисер, і вся команда будуть працювати над тим, щоб триквел вийшов не гіршим за дві попередні частини.

Дені Вільньов. Фото: google.com

Водночас у грудні 2023 року Дені Вільньов зізнався у бажанні відволіктися від Арракіса та попрацювати над іншим проєктом. Зараз відомо, що Вільньов зніме драму про Клеопатру.

"Дюна 2" вийшла у березні 2024 року – через три роки після прем'єри першої "Дюни" 2021-го року. Якщо Вільньов дійсно влаштує перерву, то чекати на новий фільм доведеться більше ніж три роки — тобто побачимо ми триквел не раніше 2027 року.

Про що буде третя частина "Дюни"

Варто зауважити, що у основній серії "Хроніки Дюни" Френка Герберта всього шість книг:

"Дюна" (1965)

"Месія Дюни" (1969)

"Діти Дюни" (1976)

"Бог-імператор Дюни" (1981)

"Єретики Дюни" (1984)

"Капітул Дюни" (1985)

Якщо буде писатися сценарій триквелу, то саме по роману "Месія Дюни".

"Є мрія зробити продовження, зробити "Месію", третій фільм, який стане завершенням шляху Пола Атрейдеса. Цей фільм дуже наповнений сенсом для мене", — раніше зізнавався Вільньов корейській пресі на пресконференції в Сеулі.

Кадр з фільму "Дюна"

Дія книги "Месія Дюни" відбувається через 12 років після того, як Пол зайняв престол імператора. Тому, імовірно, що саму війну у "Дюні 3" можуть не показати.

Спроби Пола підкорити Доми, що чинили йому опір, в романі призвели до масштабних трагедій, які він і передбачав. Чані у фіналі "Дюни 2" розлютилася на Пола через те, що він вирішив одружитися з імператорською донькою заради влади й в результаті став тим самим рятівником, яким його бачили фрімени.

Тож, у третій частині Чані, напевно, буде наложницею Пола, як і було в книзі "Месія Дюни". У романі влада Пола похитнулася, проти нього почали зводити змови, що можуть повторити в новому фільмі. Сестра Пола Алія (Аня Тейлор-Джой), яка отримала дар передбачення в утробі матері, буде союзницею правителя у майбутніх сутичках.

Раніше ми писали, що за перший вікенд прокату в Україні "Дюна 2" зібрала майже 33 млн гривень.

Нагадаємо, ми розповідали, другу частину "Дюни" відзняли на об'єктиви, які переобладнали українці.