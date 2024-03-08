Когда выйдет третья часть фильма Дюна — появились первые подробности

Зендея и Тимоти Шаламе в фильме "Дюна". Фото: 4kwallpapers.com

Прямо сейчас в Украине продолжается прокат долгожданного сиквела "Дюна 2" режиссера Дэнни Вильнева. Фильм уже ошеломил своими кассовыми сборами. Картина собрала множество восторженных отзывов. Люди в восторге не только от визуала, но и от сценария. Логично, что фанаты ждут продолжения.

И уже известны некоторые подробности, когда может выйти третья часть фильма "Дюна". Ведь его создатели, после успеха, похоже, дают зеленый свет.

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"Дюна 3" — мнение гендиректора кинокомпании Legendary Entertainment Джоша Гроуда

Так, некоторые секреты продолжения успешной ленты раскрыл генеральный директор кинокомпании Legendary Entertainment Джош Гроуд (Josh Grode) в комментарии CNBC.

Он отметил, что для этого должно быть выполнено важное условие — "Дюна: Мессия", адаптированная по научно-фантастической книге Фрэнка Герберта, опубликованной в 1969 году, может появиться на киноэкранах, если Дени Вильнев напишет "правильный сценарий".

"Если Дени (Вильнев — Ред.) поймет сценарий правильно, и он почувствует, что может дать еще один опыт наравне с тем, что мы только что завершили, тогда я не понимаю, почему бы и нет", — высказался глава Legendary Entertainment.

Джош Гроуд также добавил, если постановщик "Дюны 2" все же согласится заняться "Дюной 3", то все творчески заинтересованные в создании этого проекта люди должны полностью поддерживать видение Дэнни Вильнева.

Джош Гроуд. Фото: variety.com

Что говорит сам Дени Вильнев о продолжении киноленты "Дюна"

Режиссер решил не выкладывать все карты на стол и заинтриговал фанатов. В разговоре с Digital Spy он заявил, что триквел "на ранних стадиях".

"Мы на ранних стадиях. Мы в правильном направлении. Было проделано много работы, но еще много работы нужно сделать, чтобы иметь что-то надежное для съемок", — сказал Дени Вильнев.

Хоть это и немногословно, но точно многообещающе. Фанатам следует ожидать продолжения. И режиссер, и вся команда будут работать над тем, чтобы триквел получился не хуже двух предыдущих частей.

Дэнни Вильнев. Фото: google.com

В то же время в декабре 2023 года Дени Вильнев признался в желании отвлечься от Арракиса и поработать над другим проектом. Сейчас известно, что Вильнев снимет драму о Клеопатре.

"Дюна 2" вышла в марте 2024 года — через три года после премьеры первой "Дюны" 2021 года. Если Вильнев действительно устроит перерыв, то ждать нового фильма придется больше трех лет — то есть увидим мы триквел не раньше 2027 года.

О чем будет третья часть "Дюны"

Следует заметить, что в основной серии "Хроники Дюны" Фрэнка Герберта всего шесть книг:

"Дюна" (1965)

"Мессия Дюны" (1969)

"Дети Дюны" (1976)

"Бог-император Дюны" (1981)

"Еретики Дюны" (1984)

"Капитул Дюны" (1985)

Если будет писаться сценарий триквела, то именно по роману "Мессия Дюны".

"Есть мечта сделать продолжение, сделать "Мессию", третий фильм, который станет завершением пути Пола Атрейдеса. Этот фильм очень наполнен смыслом для меня", — ранее признавался Вильнев корейской прессе на пресс-конференции в Сеуле.

Кадр из фильма "Дюна"

Действие книги "Мессия Дюны" происходит спустя 12 лет после того, как Пол занял престол императора. Поэтому, вероятно, саму войну в "Дюне 3" могут не показать.

Попытки Пола покорить оказывавшие ему сопротивление Дома в романе привели к масштабным трагедиям, которые он и предвидел. Чани в финале "Дюны 2" разозлилась на Пола из-за того, что он решил жениться на императорской дочери ради власти и в результате стал тем же спасителем, которым его видели фримены.

Так что в третьей части Чани, наверное, будет наложницей Пола, как и было в книге "Мессия Дюны". В романе власть Пола пошатнулась, против него начали плести заговоры, которые могут повторить в новом фильме. Сестра Пола Алия (Аня Тейлор-Джой), получившая дар предвидения в утробе матери, будет союзницей правителя в будущих столкновениях.

Ранее мы писали, что за первый уикенд проката в Украине "Дюна 2" собрала почти 33 млн гривен.

Напомним, мы рассказывали, что вторую часть "Дюны" сняли на объективы, которые переоборудовали украинцы.