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Для здоров'я та захисту — які молитви слід обов'язково прочитати на Великдень

4 травня 2024 09:02
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Сильні молитви на Великдень 2024 — як попросити у Бога здоров'я та захисту
Вірянка молиться у церкві перед іконою. Фото: pomisna.info
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Вже у цю неділю, 5 травня, православні українці будуть зустрічати велике та світле свято — Великдень. Це найважливіше та найсвітліше церковне свято в році. У цю дату заведено не тільки вітати один одного й збиратися за святковим столом, а й звертатися до Господа з молитвами.

Новини.LIVE розповідає, які молитви слід обов'язково прочитати у Великдень 2024 року, щоб отримати здоров'я, захист від зла та попросити Бога миру в Україні. 

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Як правильно читати молитву у Великдень

Віряни можуть читати молитву як у храмі, так і вдома. Якщо робите це вдома, то бажано перед іконою. Великодньою іконою вважається "Воскресіння христове". 

Читати молитву вдома краще наодинці в порожній кімнаті та у тиші, щоб можна було зосередитися на своїх думках, відчуттях та щиро помолитися. Будь-яка щира молитва буде почута Богом. 

 

Як правильно читати молитву у Великдень
Чоловік тримає в руках молитовник. Фото: depositphotos.com

Молитва за мир в Україні

Україна вчергове зустріне Великдень в умовах війни, тож насамперед ми маємо попросити у Господа миру в країні та Божого захисту для наших воїнів.

Для цього можна прочитати таку молитву: 

 

Молитва за мир в Україні
Молитва за мир в Україні. Фото: Новини.LIVE

Молитва на Великдень на удачу і захист від зла

 

Молитва на Великдень на удачу і захист від зла
Молитва на Великдень на удачу і захист від зла. Фото: Новини.LIVE 

Молитва на здоров'я на Великдень

 

Молитва на здоров'я на Великдень
Молитва на здоров'я на Великдень. Фото: Новини.LIVE 

Молитва про зцілення від хвороби на Великдень 

 

Молитва про зцілення від хвороби
Молитва про зцілення від хвороби на Великдень. Фото: Новини.LIVE  

 

Нагадаємо, ми писали, що обов'язково має бути на столі на Великдень. 

Також радимо дізнатися про 12 сучасних та оригінальних ідей, як прикрасити паски на Великдень. 

свята
здоров'я
церква
молитви
релігія
Великдень-2024

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