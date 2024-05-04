Сильні молитви на Великдень 2024 — як попросити у Бога здоров'я та захисту

Для здоров'я та захисту — які молитви слід обов'язково прочитати на Великдень
Вже у цю неділю, 5 травня, православні українці будуть зустрічати велике та світле свято — Великдень. Це найважливіше та найсвітліше церковне свято в році. У цю дату заведено не тільки вітати один одного й збиратися за святковим столом, а й звертатися до Господа з молитвами.
Новини.LIVE розповідає, які молитви слід обов'язково прочитати у Великдень 2024 року, щоб отримати здоров'я, захист від зла та попросити Бога миру в Україні.
Як правильно читати молитву у Великдень
Віряни можуть читати молитву як у храмі, так і вдома. Якщо робите це вдома, то бажано перед іконою. Великодньою іконою вважається "Воскресіння христове".
Читати молитву вдома краще наодинці в порожній кімнаті та у тиші, щоб можна було зосередитися на своїх думках, відчуттях та щиро помолитися. Будь-яка щира молитва буде почута Богом.
Молитва за мир в Україні
Україна вчергове зустріне Великдень в умовах війни, тож насамперед ми маємо попросити у Господа миру в країні та Божого захисту для наших воїнів.
Для цього можна прочитати таку молитву:
Молитва на Великдень на удачу і захист від зла
Молитва на здоров'я на Великдень
Молитва про зцілення від хвороби на Великдень
Нагадаємо, ми писали, що обов'язково має бути на столі на Великдень.
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