Сильні молитви на Великдень 2024 — як попросити у Бога здоров'я та захисту

Вірянка молиться у церкві перед іконою. Фото: pomisna.info

Вже у цю неділю, 5 травня, православні українці будуть зустрічати велике та світле свято — Великдень. Це найважливіше та найсвітліше церковне свято в році. У цю дату заведено не тільки вітати один одного й збиратися за святковим столом, а й звертатися до Господа з молитвами.

Новини.LIVE розповідає, які молитви слід обов'язково прочитати у Великдень 2024 року, щоб отримати здоров'я, захист від зла та попросити Бога миру в Україні.

Читайте також:

Як правильно читати молитву у Великдень

Віряни можуть читати молитву як у храмі, так і вдома. Якщо робите це вдома, то бажано перед іконою. Великодньою іконою вважається "Воскресіння христове".

Читати молитву вдома краще наодинці в порожній кімнаті та у тиші, щоб можна було зосередитися на своїх думках, відчуттях та щиро помолитися. Будь-яка щира молитва буде почута Богом.

Чоловік тримає в руках молитовник. Фото: depositphotos.com

Молитва за мир в Україні

Україна вчергове зустріне Великдень в умовах війни, тож насамперед ми маємо попросити у Господа миру в країні та Божого захисту для наших воїнів.

Для цього можна прочитати таку молитву:

Молитва за мир в Україні. Фото: Новини.LIVE

Молитва на Великдень на удачу і захист від зла

Молитва на Великдень на удачу і захист від зла. Фото: Новини.LIVE

Молитва на здоров'я на Великдень

Молитва на здоров'я на Великдень. Фото: Новини.LIVE

Молитва про зцілення від хвороби на Великдень

Молитва про зцілення від хвороби на Великдень. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми писали, що обов'язково має бути на столі на Великдень.

Також радимо дізнатися про 12 сучасних та оригінальних ідей, як прикрасити паски на Великдень.