Сильные молитвы на Пасху 2024 — как попросить у Бога здоровья и защиты

Верующая молится в церкви перед иконой. Фото: pomisna.info

Уже в это воскресенье, 5 мая, православные украинцы будут встречать большой и светлый праздник — Пасху. Это самый важный и самый светлый церковный праздник в году. В эту дату принято не только поздравлять друг друга и собираться за праздничным столом, но и обращаться к Господу с молитвами.

Новини.LIVE рассказывает, какие молитвы следует обязательно прочитать на Пасху 2024 в году, чтобы получить здоровье, защиту от зла и попросить Бога мира в Украине.

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Как правильно читать молитву на Пасху

Верующие могут читать молитву как в храме, так и дома. Если это делаете дома, то желательно перед иконой. Пасхальной иконой считается "Воскресение христово".

Читать молитву дома лучше наедине в пустой комнате и тишине, чтобы можно было сосредоточиться на своих мыслях, ощущениях и искренне помолиться. Любая искренняя молитва будет услышана Богом.

Человек, держащий в руках молитвенник. Фото: depositphotos.com

Молитва о мире в Украине

Украина в очередной раз встретит Пасху в условиях войны, поэтому прежде всего мы должны попросить у Господа мира в стране и Божьей защиты для наших воинов.

Для этого можно прочесть такую молитву:

Молитва о мире в Украине. Фото: Новини.LIVE

Молитва на Пасху на удачу и защиту от зла

Молитва на Пасху на удачу и защиту от зла. Фото: Новини.LIVE

Молитва о здоровье на Пасху

Молитва о здоровье на Пасху. Фото: Новини.LIVE

Молитва об исцелении от болезни на Пасху

Молитва об исцелении от болезни на Пасху. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы писали, что обязательно должно быть на столе на Пасху.

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