Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Для здоровья и защиты — какие молитвы следует обязательно прочесть на Пасху arrow

Для здоровья и защиты — какие молитвы следует обязательно прочесть на Пасху

4 мая 2024 09:02
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Сильные молитвы на Пасху 2024 — как попросить у Бога здоровья и защиты
Верующая молится в церкви перед иконой. Фото: pomisna.info
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Уже в это воскресенье, 5 мая, православные украинцы будут встречать большой и светлый праздник — Пасху. Это самый важный и самый светлый церковный праздник в году. В эту дату принято не только поздравлять друг друга и собираться за праздничным столом, но и обращаться к Господу с молитвами.

Новини.LIVE рассказывает, какие молитвы следует обязательно прочитать на Пасху 2024 в году, чтобы получить здоровье, защиту от зла и попросить Бога мира в Украине.

Читайте также:

Как правильно читать молитву на Пасху

Верующие могут читать молитву как в храме, так и дома. Если это делаете дома, то желательно перед иконой. Пасхальной иконой считается "Воскресение христово".

Читать молитву дома лучше наедине в пустой комнате и тишине, чтобы можно было сосредоточиться на своих мыслях, ощущениях и искренне помолиться. Любая искренняя молитва будет услышана Богом.

 

Как правильно читать молитву в Пасху
Человек, держащий в руках молитвенник. Фото: depositphotos.com

Молитва о мире в Украине

Украина в очередной раз встретит Пасху в условиях войны, поэтому прежде всего мы должны попросить у Господа мира в стране и Божьей защиты для наших воинов.

Для этого можно прочесть такую молитву:

 

Молитва о мире в Украине
Молитва о мире в Украине. Фото: Новини.LIVE

Молитва на Пасху на удачу и защиту от зла

 

Молитва на Пасху на удачу и защиту от зла
Молитва на Пасху на удачу и защиту от зла. Фото: Новини.LIVE

Молитва о здоровье на Пасху

 

Молитва на здоровье Пасха
Молитва о здоровье на Пасху. Фото: Новини.LIVE

Молитва об исцелении от болезни на Пасху

 

Молитва об исцелении от болезни
Молитва об исцелении от болезни на Пасху. Фото: Новини.LIVE

 

Напомним, мы писали, что обязательно должно быть на столе на Пасху.

Также советуем узнать о 12 современных и оригинальных идеях, как украсить куличи на Пасху.

праздники
здоровье
церковь
молитвы
религия
Пасха-2024

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

25 апреля 2024

15:54 Стало известно, как будут наказывать мужчин, которые не появятся в ТЦК в течение 60 дней

20:39 Украинцы могут уйти с польского рынка труда — кто их может заменить