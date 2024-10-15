Чому на деяких доларах є зірочка — що це означає та як її розпізнати

Долари. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

На деяких доларових банкнотах присутній невеликий символ, який часто залишається непоміченим. Це маленька "зірочка" поруч із серійним номером.

Про це повідомляє Бюро гравіювання та друку США.

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Під час виробництва банкнот можуть виникати помилки, через які їх доводиться замінювати. Один із найпоширеніших символів, який використовується для позначення таких замін, — це маленька "зірочка" біля серійного номера.

Серійний номер долара із "зірочкою". Фото: uscurrency.gov

Якщо цей символ розташований після серійного номера, це вказує на типографічну помилку — така купюра є заміною для дефектного екземпляра.

Дві банкноти з однаковими серійними номерами не можуть існувати, тому додають "зірочку" для позначення купюри, яка замінює дефектний екземпляр.

Нагадаємо, з 2013 року на валютному ринку з'явилася оновлена банкнота номіналом 100 доларів США, яка містить нові елементи захисту. Для перевірки її автентичності існує кілька методів, що включають різноманітні захисні характеристики, такі як водяні знаки, спеціальні стрічки, кольорові зміни та текстурні елементи.

Також у вересні 2024 року попит на валюту серед населення значно зріс. Громадяни купили долари та євро у комерційних банках на 40% більше, ніж у серпні того ж року.