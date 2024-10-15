Почему на некоторых долларах есть звездочка — что это значит и как ее распознать

Доллары. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

На некоторых долларовых банкнотах присутствует небольшой символ, который часто остается незамеченным. Это маленькая "звездочка" рядом с серийным номером.

Об этом сообщает Бюро гравировки и печати США.

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При производстве банкнот могут возникать ошибки, из-за которых их приходится заменять. Один из самых распространенных символов, который используется для обозначения таких замен, — это маленькая "звездочка" возле серийного номера.

Серийный номер доллара со звездочкой. Фото: uscurrency.gov

Если этот символ расположен после серийного номера, это указывает на типографическую ошибку — такая купюра является заменой для дефектного экземпляра.

Две банкноты с одинаковыми серийными номерами не могут существовать, поэтому добавляют "звездочку" для обозначения купюры, которая заменяет дефектный экземпляр.

Напомним, с 2013 года на валютном рынке появилась обновленная банкнота номиналом в 100 долларов США, содержащая новые элементы защиты. Для проверки подлинности существует несколько методов, включающих различные защитные характеристики, такие как водяные знаки, специальные ленты, цветовые изменения и текстурные элементы.

Также в сентябре 2024 года спрос на валюту среди населения значительно вырос. Граждане купили доллары и евро в коммерческих банках на 40% больше, чем в августе того же года.