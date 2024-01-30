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Дьомін прокоментував оголошення у розшук ексчоловіка Брежнєвої

30 січня 2024 06:11
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Ексчоловіка Віри Брежнєвої оголосили у розшук — Дьомін відреагував
Співачка Віра Брежнєва у своєму кліпі на пісню "Тихо". Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Український ведучий і блогер Слава Дьомін висловився про колишнього чоловіка співачки Віри Брежнєвої. Зокрема, чоловік прокоментував той факт, що НАБУ оголосило екскоханого української артистки у розшук через нелегальне заволодіння електроенергією.

Про це Слава Дьомін розповів на своєму каналі в YouTube.

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Слава Дьомін про розшук ексчоловіка Віри Брежнєвої

Радіоведучий Слава Дьомін заявив, що колишнього коханого Віри Брежнєвої оголосили у розшук через незаконне володіння майном. За словами ведучого, якщо будуть докази провини Кіпермана, його можуть ув’язнити сроком до 12 років.

"Ексчоловіка Віри Брежнєвої оголосили у розшук. Михайла Кіпермана підозрюють у привласненні, розтраті або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем та у відмиванні майна, що було отримано незаконним шляхом. Якщо провину Кіпермана доведуть, то йому, згідно з однією статтею, загрожує ув’язнення на 7-12 років, а за іншою статтею — 8-12 років", — каже Слава Дьомін.

Слава Демин
Слава Дьомін на своєму каналі. Фото: скриншот з YouTube

До того ж, Дьомін зазначив, в якій саме справі фігурує колишній чоловік співачки, і нагадав, скільки Віра була у шлюбі з Кіперманом. 

Вера Брежнева со своим мужем Михаилом Киперманом до развода
Віра Брежнєва зі своїм чоловіком Михайлом Кіперманом до розлучення. Фото: скриншот з YouTube

"Михайло Кіперман фігурує у справі щодо схем привласнення електроенергії від "Укренерго" та легалізації коштів, які були отримані від її незаконного продажу. Михайло Кіперман був одружений з Вірою Брежнєвою з 2006 по 2012 рік, і у них є спільна донька Сара", — також додав український ведучий.

Колишній чоловік Віри Брежнєвої у розшуку

Ексчоловіка української артистки Віри Брежнєвої Михайла Кіпермана оголосили у розшук через нелегальне заволодіння електроенергією. Слідство встановило, що під час війни ТОВ "Юнайтед Енерджі", яке тоді вважалося одним з найбільших трейдерів в Україні, придбало в "Укренерго" енергію вартістю понад 716 мільйонів доларів.

Не дивлячись на заборгованість компанії, керівник відділу не зупинив продаж. У результаті ніяких коштів компанія "Укренерго" так і не отримала.

Розыск бывшего супруга Веры Брежневой
Розшук колишнього чоловіка Віри Брежнєвої. Фото: НАБУ

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Віра Брежнєва підтвердила розлучення з Костянтином Меладзе.

Раніше ми розповідали про те, що популярна артистка Віра Брежнєва представила відео на нову пісню.

Також ми повідомляли про те, що блогер Слава Дьомін прокоментував скандальний виступ Віри Брежнєвої.

Віра Брежнєва
шоу-бізнес
Слава Дьомін
українські зірки

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