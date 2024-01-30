Экс-мужа Веры Брежневой объявили в розыск — Демин отреагировал

Певица Вера Брежнева в своем клипе на песню "Тихо". Фото: скриншот с YouTube

Украинский ведущий и блогер Слава Демин высказался о бывшем муже певицы Веры Брежневой. В частности, мужчина прокомментировал тот факт, что НАБУ объявило экс-возлюбленного украинской артистки в розыск из-за нелегального завладения электроэнергией.

Об этом Слава Демин рассказал на своем канале в YouTube.

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Слава Демин о розыске экс-мужа Веры Брежневой

Радиоведущий Слава Демин заявил, что бывшего возлюбленного Веры Брежневой объявили в розыск из-за незаконного владения имуществом. По словам ведущего, если будут доказательства вины Кипермана, его могут посадить в тюрьму сроком до 12 лет.

"Экс-мужа Веры Брежневой объявили в розыск. Михаила Кипермана подозревают в присвоении, растрате или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением и в отмывании имущества, которое было получено незаконным путем. Если вину Кипермана докажут, то ему, согласно одной статье, грозит заключение на 7-12 лет, а по другой статье — 8-12 лет", — говорит Слава Демин.

Слава Демин на своем канале. Фото: скриншот с YouTube

К тому же, Демин отметил, в каком именно деле фигурирует бывший муж певицы, и напомнил, сколько Вера была в браке с Киперманом.

Вера Брежнева со своим мужем Михаилом Киперманом до развода. Фото: скриншот с YouTube

"Михаил Киперман фигурирует по делу о схемах присвоения электроэнергии от "Укрэнерго" и легализации средств, полученных от ее незаконной продажи. Михаил Киперман был женат на Вере Брежневой с 2006 по 2012 год, и у них есть общая дочь Сара", — также добавил украинский ведущий.

Бывший муж Веры Брежневой в розыске

Экс-супруга украинской артистки Веры Брежневой Михаила Кипермана объявили в розыск из-за нелегального завладения электроэнергией. Следствие установило, что во время войны ООО "Юнайтед Энерджи", которое тогда считалось одним из крупнейших трейдеров в Украине, купило у "Укрэнерго" энергию стоимостью более 716 миллионов долларов.

Несмотря на задолженность компании, руководитель отдела не остановил продажу. В результате никаких средств компания "Укрэнерго" так и не получила.

Розыск бывшего супруга Веры Брежневой. Фото: НАБУ

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