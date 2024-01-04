Іван Дорн заспівав для росіян на Балі після масованого обстрілу України

Український співак Іван Дорн у кліпі на пісню "Te la passe’". Фото: скриншот з YouTube

Відомий український співак, музикант і продюсер Іван Дорн виступив перед росіянами на Балі. Люди скаржаться, що під час концерту популярний артист жодного разу не згадав про обстріли рідної країни і розчарував своїм співом.

Анонс виступу Іван Дорн оприлюднив на офіційній сторінці в соцмережі Instagram.

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Концерт Івана Дорна на Балі

За тиждень до Нового року український співак Іван Дорн анонсував свій концерт на Балі. У дописі зазначено, що виступить артист 31 грудня у закладі KLAPA Beach Club. Спочатку цю подію розповсюджували на російськомовних майданчиках, а пізніше з’ясувалося, що Дорн виступить у готелі російського власника.

Анонс виступу Івана Дорна на Балі. Фото: скриншот з Instagram

Не так давно український виконавець записав відео, на якому звернувся до публіки. У ролику Іван Дорн говорить англійською про те, що він вже прилетів на Балі, і запросив людей відвідати його концерт, який відбудеться у новорічну ніч.

Тепер з’явилася інформація про те, шо український співак, все ж таки, виступив на Балі. Люди зазначили, що він розчарував їх своїм співом і жодного слова не сказав про те, що незадовго до Нового року російська армія обстріляла Україну.

Хоча сам Іван Дорн не показує відео зі свого концерту, за нього це зробили глядачі. Так, один з глядачів, який прилетів на Балі, показав відео, де можна побачити виступ співака, і зазначив, що це було жахливо, адже Іван співав під фанеру.

"Сам концерт був жахливий. Якщо ти приїхав, будь ласкавий заспівати хоча б одну свою пісню, а не мовчати під фанеру. Не ходіть на його концерти, злиті гроші", — зазначив один з глядачів на своїй сторінці в Instagram.

Виступ Івана Дорна на Балі. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Реакція людей на виступ Івана Дорна на Балі

Під анонсом концерту почали з’являтися коментарі, де люди стали критикувати його виступ, який вже відбувся на Балі.

Це було жахливо! Якщо ти прилетів на Балі і взяв гроші, будь ласкавий відпрацювати їх, а не вмикати нікому не відомі пісні і мовчати під фанеру. Просто люди витратили гроші, ти просто зіпсував Новий рік всім тим, хто хотів кайфонути під тебе

А може хоч один допис про зловісні обстріли України?

Іван Дорн вчора дав концерт у Дубаї! Молодець, там повно було щасливих росіян! Ганьба тобі, недоартист

Коментарі зі сторінки Івана Дорна. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Івана Дорна. Фото: скриншот з Instagram

Іван Дорн під час війни в Україні

На початку повномасштабного вторгнення співак Іван Дорн порушував теми війни і підтримував український народ, збираючи кошти на своїх концертах. Втім, останнім часом на сторінці відомого артиста нічого не з’являється стосовно ситуації в Україні, а сам Іван показує звичайні життєві моменти.

Офіційна сторінка Івана Дорна. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що дружина співака Івана Дорна показала підрослих дітей.

Раніше ми розповідали про те, що український співак Іван Дорн зізнався у крадіжці.

Також ми повідомляли про те, що відомий артист Іван Дорн зізнався, чому продовжує виступати в Росії.