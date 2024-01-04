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Дорн выступил перед россиянами на Бали после обстрела Украины

4 января 2024 11:55
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Иван Дорн спел для россиян на Бали после массированного обстрела Украины
Украинский певец Иван Дорн в клипе на песню "Te la passe’". Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Известный украинский певец, музыкант и продюсер Иван Дорн выступил перед россиянами на Бали. Люди жалуются, что во время концерта популярный артист ни разу не упомянул об обстрелах родной страны и разочаровал своим пением.

Анонс выступления Иван Дорн обнародовал на официальной странице в соцсети Instagram.

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Концерт Ивана Дорна на Бали

За неделю до Нового года украинский певец Иван Дорн анонсировал концерт на Бали. В посте говорится, что выступит артист 31 декабря в заведении KLAPA Beach Club. Сначала это событие распространялось на русскоязычных площадках, а позже выяснилось, что Дорн выступит в гостинице российского владельца.

Публикация со страницы Ивана Дорна
Анонс выступления Ивана Дорна на Бали. Фото: скриншот из Instagram

Недавно украинский исполнитель записал видео, на котором обратился к публике. В ролике Иван Дорн говорит по-английски о том, что он уже прилетел на Бали, и пригласил людей посетить его концерт, который состоится в новогоднюю ночь.

Теперь появилась информация о том, что украинский певец, все же, выступил на Бали. Люди отметили, что он разочаровал их своим пением и ни слова не сказал о том, что незадолго до Нового года российская армия обстреляла Украину.

Хотя сам Иван Дорн не показывает видео с концерта, за него это сделали зрители. Так, один из зрителей, который прилетел на Бали, показал видео, где можно увидеть выступление певца, и отметил, что это было ужасно, ведь Иван пел под фанеру.

"Сам концерт был ужасен. Если ты приехал, будь добр спеть хотя бы одну свою песню, а не молчать под фанеру. Не ходите на его концерты, слитые деньги", — отметил один из зрителей на своей странице в Instagram.

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Выступление Ивана Дорна на Бали. Фото: скриншот со Stories в Instagram

Реакция людей на выступление Ивана Дорна на Бали

Под анонсом концерта начали появляться комментарии, где люди стали критиковать его выступление, которое уже состоялось на Бали.

  • Это было ужасно! Если ты прилетел на Бали и взял деньги, будь добр отработать их, а не включать никому не известные песни и молчать под фанеру. Просто люди потратили деньги, ты просто испортил Новый год всем тем, кто хотел кайфонуть под тебя
  • А может хоть один пост о зловещих обстрелах Украины?
  • Иван Дорн вчера дал концерт в Дубае! Молодец, там было полно счастливых россиян! Позор тебе, недоартист
Комментарии со страницы Ивана Дорна
Комментарии со страницы Ивана Дорна. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Ивана Дорна
Комментарий со страницы Ивана Дорна. Фото: скриншот из Instagram

Иван Дорн во время войны в Украине

В начале полномасштабного вторжения певец Иван Дорн поднимал темы войны и поддерживал украинский народ, собирая средства на своих концертах. Впрочем, в последнее время на странице известного артиста ничего не появляется по поводу ситуации в Украине, а сам Иван показывает обычные жизненные моменты.

Скриншот официальной страницы Ивана Дорна
Официальная страница Ивана Дорна. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что супруга певца Ивана Дорна показала подросших детей.

Раньше мы рассказывали о том, что украинский певец Иван Дорн признался в воровстве.

Также мы сообщали о том, что известный артист Иван Дорн признался, почему продолжает выступать в России.

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