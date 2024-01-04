Иван Дорн спел для россиян на Бали после массированного обстрела Украины

Украинский певец Иван Дорн в клипе на песню "Te la passe’". Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский певец, музыкант и продюсер Иван Дорн выступил перед россиянами на Бали. Люди жалуются, что во время концерта популярный артист ни разу не упомянул об обстрелах родной страны и разочаровал своим пением.

Анонс выступления Иван Дорн обнародовал на официальной странице в соцсети Instagram.

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Концерт Ивана Дорна на Бали

За неделю до Нового года украинский певец Иван Дорн анонсировал концерт на Бали. В посте говорится, что выступит артист 31 декабря в заведении KLAPA Beach Club. Сначала это событие распространялось на русскоязычных площадках, а позже выяснилось, что Дорн выступит в гостинице российского владельца.

Анонс выступления Ивана Дорна на Бали. Фото: скриншот из Instagram

Недавно украинский исполнитель записал видео, на котором обратился к публике. В ролике Иван Дорн говорит по-английски о том, что он уже прилетел на Бали, и пригласил людей посетить его концерт, который состоится в новогоднюю ночь.

Теперь появилась информация о том, что украинский певец, все же, выступил на Бали. Люди отметили, что он разочаровал их своим пением и ни слова не сказал о том, что незадолго до Нового года российская армия обстреляла Украину.

Хотя сам Иван Дорн не показывает видео с концерта, за него это сделали зрители. Так, один из зрителей, который прилетел на Бали, показал видео, где можно увидеть выступление певца, и отметил, что это было ужасно, ведь Иван пел под фанеру.

"Сам концерт был ужасен. Если ты приехал, будь добр спеть хотя бы одну свою песню, а не молчать под фанеру. Не ходите на его концерты, слитые деньги", — отметил один из зрителей на своей странице в Instagram.

Выступление Ивана Дорна на Бали. Фото: скриншот со Stories в Instagram

Реакция людей на выступление Ивана Дорна на Бали

Под анонсом концерта начали появляться комментарии, где люди стали критиковать его выступление, которое уже состоялось на Бали.

Это было ужасно! Если ты прилетел на Бали и взял деньги, будь добр отработать их, а не включать никому не известные песни и молчать под фанеру. Просто люди потратили деньги, ты просто испортил Новый год всем тем, кто хотел кайфонуть под тебя

А может хоть один пост о зловещих обстрелах Украины?

Иван Дорн вчера дал концерт в Дубае! Молодец, там было полно счастливых россиян! Позор тебе, недоартист

Комментарии со страницы Ивана Дорна. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Ивана Дорна. Фото: скриншот из Instagram

Иван Дорн во время войны в Украине

В начале полномасштабного вторжения певец Иван Дорн поднимал темы войны и поддерживал украинский народ, собирая средства на своих концертах. Впрочем, в последнее время на странице известного артиста ничего не появляется по поводу ситуации в Украине, а сам Иван показывает обычные жизненные моменты.

Официальная страница Ивана Дорна. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что супруга певца Ивана Дорна показала подросших детей.

Раньше мы рассказывали о том, что украинский певец Иван Дорн признался в воровстве.

Также мы сообщали о том, что известный артист Иван Дорн признался, почему продолжает выступать в России.