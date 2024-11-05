Що таке думскролінг та як його позбутися

Чоловік переглядає стрічку новин. Фото: Pexels

Через події останніх років українці все частіше гортають стрічку новин і не завжди шукають там позитив. Через це популярним став термін "думскролінг" — це звичка шукати погані новини. І все більше людей "підсідають" на неї.

Така тенденція зберігається вже кілька років. Однак не всі знають, наскільки негативно думскролінг впливає на психіку людини.

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Що таке думскролінг та коли він зʼявився

Слово походить з англійської мови, де doom — це загибель, приреченість, а scrolling — прокрутка, перегляд сайту.

Термін з’явився понад шість років тому, а особливої популярності набрав під час пандемії та карантину через COVID-19.

Думскролінг передбачає неконтрольоване споживання великої кількості поганих новин. Часто люди заради цього нехтують сном та відпочинком.

Як думскролінг впливає на психіку

Згідно з дослідженнями, споживання великої кількості негативних новин має серйозний вплив на психіку людини. Процес думскролінгу сприяє розвитку тривожності та депресії.

Дехто з психологів проводить паралелі між думскролінгом та генералізованим тривожним розладом. Адже і те, і те дає відчуття безпідставної сильної тривоги. Крім того, організм людини в обох випадках починає реагувати й фізично. З’являється напруга м’язів, пітливість, серце прискорено б’ється, а в голові паморочиться.

Чому люди схильні до негативу

Усі емоційні стани, які переживає людина, з’явилися для адаптації під певні обставини життя. Тому, як припускають експерти, бажання відчувати саме погані емоції може бути для людини способом відпрацювати старі механізми подолання труднощів.

У декого з людей під час думскролінгу може з’явитись відчуття контролю. Нібито, якщо людина знає всі останні новини, то зможете краще захистити себе чи своїх близьких. В українців така потреба особливо загострена через війну та щоденну небезпеку.

Саме тому думскролінг почав викликати певну залежність у людей. Цей процес став ніби то замкненим колом — чим більше людина витрачає часу на перегляд новин, тим більше загроз знаходить, а відповідно й починає шукати ще більше інформації.

Як позбутися згубної звички

Людина, яка хоче побороти думскролінг, має насамперед усвідомити проблему. Це діє абсолютно за тією ж схемою, що й з іншими поганими звичками.

Для цього можна, наприклад, переглядати кількість витрачених на соцмережі годин. Така функція доступна на кожному смартфоні.

Далі потрібно встановити обмеження з кількості проведеного часу в соцмережах. Також можна відключити сповіщення, аби не відволікатись на телефон, та на ніч залишати його якомога далі від ліжка.

Також експерти радять більше часу проводити надворі. В ідеалі — залишати гаджети вдома.

Крім того, можна відфільтрувати стрічку новин. Варто покинути спільноти, які постійно публікують негативні новини. Натомість варто шукати позитивну інформацію, яка є завжди, навіть під час війни.

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