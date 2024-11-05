Что такое думскроллинг и как избавиться от этого

Мужчина просматривает новостную ленту. Фото: Pexels

Из-за событий последних лет украинцы все чаще листают новостную ленту и не всегда ищут там позитив. Поэтому популярным стал термин "думскроллинг" — это привычка искать плохие новости. И все больше людей "подсаживаются" на нее.

Такая тенденция сохраняется уже несколько лет. Однако, не все знают, насколько негативно думскроллинг оказывает влияние на психику человека.

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Что такое думскроллинг и когда он появился

Слово происходит из английского языка, где doom – это гибель, обреченность, а scrolling – прокрутка, просмотр сайта.

Слово появилось более шести лет назад, а особую популярность набрало во время пандемии и карантина через COVID-19.

Думскролинг предусматривает неконтролируемое потребление большого количества плохих новостей. Часто люди ради этого пренебрегают сном и отдыхом.

Как думскроллинг влияет на психику

Согласно исследованиям, потребление большого количества негативных новостей оказывает серьезное влияние на психику человека. Процесс думскроллинга способствует развитию тревожности и депрессии.

Некоторые психологи проводят параллели между думскроллингом и генерализованным тревожным расстройством. Ведь и то, и другое дает ощущение безосновательной сильной тревоги. Кроме того, организм человека в обоих случаях начинает реагировать и физически. Появляется напряжение мышц, потливость, сердце учащенно бьется, а также кружится голова.

Почему люди склонны к негативу

Все эмоциональные состояния, переживаемые человеком, появились для адаптации под определенные обстоятельства жизни. Поэтому, как предполагают эксперты, желание испытывать плохие эмоции может быть для человека способом отработать старые механизмы преодоления трудностей.

У некоторых людей во время думскролинга может появиться чувство контроля. Вроде бы, если человек знает все последние новости, то сможет лучше защитить себя или своих близких. У украинцев такая потребность особенно обострена из-за войны и ежедневной опасности.

Именно поэтому думскроллинг начал вызывать определенную зависимость у людей. Этот процесс стал как бы замкнутым кругом — чем больше человек тратит время на просмотр новостей, тем больше угроз находит, а соответственно и начинает искать еще больше информации.

Как избавиться от пагубной привычки

Человек, желающий побороть думскроллинг, должен в первую очередь осознать проблему. Это действует по той же схеме, что и с другими плохими привычками.

Для того чтобы побороть думскроллинг можно, например, просматривать количество потраченных часов на соцсети. Такая функция доступна на каждом смартфоне.

Далее следует установить ограничения по количеству проведенного времени в соцсетях. Также можно отключить уведомление, чтобы не отвлекаться на телефон, и на ночь оставлять его подальше от кровати.

Также эксперты советуют больше времени проводить на улице. В идеале – оставлять гаджеты дома.

Кроме того, можно отфильтровать новостную ленту. Следует покинуть сообщества, которые постоянно публикуют негативные новости. Вместо этого следует искать положительную информацию, которая есть всегда, даже во время войны.

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