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Дурнєв зізнався, як на його життя вплинула повномасштабна війна

5 січня 2024 18:15
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Як Дурнєва змінила повномасштабна війна — блогер чесно відповів
Блогер Олексій Дурнєв під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Український актор, ведучий, блогер і шоумен Олексій Дурнєв дав відверте інтерв’ю. У ньому молодий хлопець розповів, як на його життя вплинула повномасштабна війна в Україні, яку розпочала Росія ще у лютому 2022 року.

Про це Олексій Дурнєв розповів під час інтерв’ю каналу "Розмова" в YouTube.

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Як війна вплинула на Олексія Дурнєва

Відомий український блогер зазначає, що повномасштабне вторгнення точно вплинуло на його життя. Він стверджує, що ніколи не міг подумати, що своєю роботою він зможе допомогати рідній країні, і закликав українців долучатися до підтримки людей у такий період.

"Точно вплинула, але, що саме змінилося… Я думаю, що я і мріяти не міг, що своєю роботою допомагатиму країні. Це дуже приємно і важливо… Якби я це усвідомив раніше, було б класно почати це раніше. І, користуючись нагодою, якщо хтось ще не намагався своєю роботою якось допомогти країні, спробуйте, це насправді приємно і класно", — каже Олексій Дурнєв.

Алексей Дурнев на интервью
Блогер Олексій Дурнєв на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Також ведучий зізнався, який період в житті став для ним переломним моментом, і пояснив, чи складно було йому перейти на українську мову, коли він все життя розмовляв російською.

"Початок повномасштабного вторгнення — це такий момент, який змінив багато чого. Це точно був переломний момент. А потім, не знаю, наче ні. Інколи буває навпаки — коли говорю щось російською, вже вставляються автоматично українські слова. Я не погоджуюсь, що це дуже складно, адже ми досить насичені україномовним контентом", — також додає відомий блогер. 

Що Олексій Дурнєв каже про втому від війни

Минулого року український блогер звернувся до своїх підписників і закликав їх не здаватися. Зокрема, Дурнєв зазначив, що втома не повинна стати на шляху до перемоги над російськими загарбниками.

"Чи можемо ми зупинитися? Нізащо. Втома, яку ми відчуваємо, мінлива. Вона справжня і важка, але вона не стане на заваді до нашої перемоги. Нас не перемогла армія д*білів, тисячі ракет й насилля, то чому ж ми маємо піддатися простій втомі? Вибачте, але цей противник не схожий навіть на камінець на нашому шляху. Він — ніщо", — зазначив Олексій Дурнєв.

Публікація зі сторінки Олексія Дурнєва
Звернення Олексія Дурнєва до українців. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що блогер Олексій Дурнєв зізнався, чому він вже багато років ні з ким не зустрічається. 

Раніше ми розповідали про те, що ведучий і актор Олексій Дурнєв розкрив всю правду про життя росіян. 

Також ми повідомляли про те, що блогер і ведучий Олексій Дурнєв зізнався, на що він не хоче витрачати гроші.

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