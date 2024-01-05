Как Дурнева изменила полномасштабная война — блогер честно ответил

Блогер Алексей Дурнев во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский актер, ведущий, блогер и шоумен Алексей Дурнев дал откровенное интервью. В нем молодой парень рассказал, как повлияла на его жизнь полномасштабная война в Украине, которую начала Россия еще в феврале 2022 года.

Об этом Алексей Дурнев рассказал во время интервью каналу "Розмова" в YouTube.

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Известный украинский блогер отмечает, что полномасштабное вторжение точно повлияло на его жизнь. Он утверждает, что никогда не мог подумать, что своей работой он сможет помогать родной стране, и призвал украинцев приобщаться к поддержке людей в такой период.

"Точно повлияла, но что именно изменилось… Я думаю, что я и мечтать не мог, что своей работой буду помогать стране. Это очень приятно и важно… Если бы я это осознал раньше, было бы классно начать это раньше. И, пользуясь случаем, если кто-то еще не пытался своей работой как-то помочь стране, попробуйте, это действительно приятно и классно", — говорит Алексей Дурнев.

Блогер Алексей Дурнев на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Также ведущий признался, какой период в жизни стал для него переломным моментом, и объяснил, тяжело ли ему было перейти на украинский язык, когда он всю жизнь говорил по-русски.

"Начало полномасштабного вторжения — это такой момент, который изменил многое. Это точно был переломный момент. А потом, не знаю, вроде нет. Иногда бывает наоборот — когда говорю что-то на русском, уже вставляются автоматически украинские слова. Я не соглашаюсь, что это очень сложно, ведь мы достаточно насыщены украиноязычным контентом", — также добавляет известный блогер.

Что Алексей Дурнев говорит об усталости от войны

В прошлом году украинский блогер обратился к своим подписчикам и призвал их не сдаваться. В частности, Дурнев отметил, что усталость не должна встать на пути к победе над российскими захватчиками.

"Можем ли мы остановиться? Ни за что. Усталость, которую мы чувствуем, переменчива. Она настоящая и тяжелая, но она не станет помехой к нашей победе. Нас не победила армия д*билов, тысячи ракет и насилия, так почему же мы должны поддаться простой усталости? Извините, но этот противник не похож даже на камень на нашем пути. Он — ничто", — отметил Алексей Дурнев.

Обращение Алексея Дурнева к украинцам. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что блогер Алексей Дурнев признался, почему он уже много лет ни с кем не встречается.

Раньше мы рассказывали о том, что ведущий и актер Алексей Дурнев раскрыл всю правду о жизни россиян.

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