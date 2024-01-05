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Дурнев признался, как на его жизнь повлияла полномасштабная война

5 января 2024 18:15
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Как Дурнева изменила полномасштабная война — блогер честно ответил
Блогер Алексей Дурнев во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Украинский актер, ведущий, блогер и шоумен Алексей Дурнев дал откровенное интервью. В нем молодой парень рассказал, как повлияла на его жизнь полномасштабная война в Украине, которую начала Россия еще в феврале 2022 года.

Об этом Алексей Дурнев рассказал во время интервью каналу "Розмова" в YouTube.

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Как война повлияла на Алексея Дурнева

Известный украинский блогер отмечает, что полномасштабное вторжение точно повлияло на его жизнь. Он утверждает, что никогда не мог подумать, что своей работой он сможет помогать родной стране, и призвал украинцев приобщаться к поддержке людей в такой период.

"Точно повлияла, но что именно изменилось… Я думаю, что я и мечтать не мог, что своей работой буду помогать стране. Это очень приятно и важно… Если бы я это осознал раньше, было бы классно начать это раньше. И, пользуясь случаем, если кто-то еще не пытался своей работой как-то помочь стране, попробуйте, это действительно приятно и классно", — говорит Алексей Дурнев.

Алексей Дурнев на интервью
Блогер Алексей Дурнев на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Также ведущий признался, какой период в жизни стал для него переломным моментом, и объяснил, тяжело ли ему было перейти на украинский язык, когда он всю жизнь говорил по-русски.

"Начало полномасштабного вторжения — это такой момент, который изменил многое. Это точно был переломный момент. А потом, не знаю, вроде нет. Иногда бывает наоборот — когда говорю что-то на русском, уже вставляются автоматически украинские слова. Я не соглашаюсь, что это очень сложно, ведь мы достаточно насыщены украиноязычным контентом", — также добавляет известный блогер.

Что Алексей Дурнев говорит об усталости от войны

В прошлом году украинский блогер обратился к своим подписчикам и призвал их не сдаваться. В частности, Дурнев отметил, что усталость не должна встать на пути к победе над российскими захватчиками.

"Можем ли мы остановиться? Ни за что. Усталость, которую мы чувствуем, переменчива. Она настоящая и тяжелая, но она не станет помехой к нашей победе. Нас не победила армия д*билов, тысячи ракет и насилия, так почему же мы должны поддаться простой усталости? Извините, но этот противник не похож даже на камень на нашем пути. Он — ничто", — отметил Алексей Дурнев.

Публикация со страницы Алексея Дурнева
Обращение Алексея Дурнева к украинцам. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что блогер Алексей Дурнев признался, почему он уже много лет ни с кем не встречается.

Раньше мы рассказывали о том, что ведущий и актер Алексей Дурнев раскрыл всю правду о жизни россиян.

Также мы сообщали о том, что блогер и ведущий Алексей Дурнев признался, на что он не хочет тратить деньги.

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