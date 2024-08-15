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Дуже складний тест на увагу — знайдіть шість відмінностей за 20 секунд

15 серпня 2024 20:00
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор
Тест на увагу — знайдіть шість відмінностей за 20 секунд
Шукайте шість відмінностей. Малюнок: Cartridge Save
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор

Маєте надзвичайно гарний зір та відмінну спостережливість, якщо зможете помітити всі шість відмінностей. Перед вами — прикра сцена з міста, усіяна різноманітним сміттям.

Завдання запропонувала The Sun.

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Дуже складний тест на увагу — знайдіть шість відмінностей за 20 секунд - фото 1
Дуже складний тест на увагу — знайдіть шість відмінностей за 20 секунд - фото 2

Великі міста можуть бути надзвичайними місцями для життя, але інколи вони завалені сміттям.

Якщо помітите шість відмінностей на двох малюнках за 20 секунд, це означає, що нічого не пройде повз вас.

Головоломку створила компанія Cartridge Save.

Спочатку обидві картинки здаються схожими, майже ідентичними, але на них є деякі відмінності.

Чи зможете помітити їх усі до закінчення 20 секунд?

На жаль, вулиця завалена сміттям, а повітря забруднене. Повний громадський сміттєвий бак стоїть на тротуарі, а поруч — порвані пакети для сміття.

Вже знайшли шість відмінностей? Тоді порівняйте свою відповідь з правильною.

Правильно відповідь

Дуже складний тест на увагу — знайдіть шість відмінностей за 20 секунд - фото 3

Раніше ми пропонували знайти відмінності між картинками за кілька секунд тут і тут.

оптична ілюзія тест головоломка тест на уважність загадки

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