Тест на увагу — знайдіть шість відмінностей за 20 секунд

Шукайте шість відмінностей. Малюнок: Cartridge Save

Маєте надзвичайно гарний зір та відмінну спостережливість, якщо зможете помітити всі шість відмінностей. Перед вами — прикра сцена з міста, усіяна різноманітним сміттям.

Завдання запропонувала The Sun.

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Великі міста можуть бути надзвичайними місцями для життя, але інколи вони завалені сміттям.

Якщо помітите шість відмінностей на двох малюнках за 20 секунд, це означає, що нічого не пройде повз вас.

Головоломку створила компанія Cartridge Save.

Спочатку обидві картинки здаються схожими, майже ідентичними, але на них є деякі відмінності.

Чи зможете помітити їх усі до закінчення 20 секунд?

На жаль, вулиця завалена сміттям, а повітря забруднене. Повний громадський сміттєвий бак стоїть на тротуарі, а поруч — порвані пакети для сміття.

Вже знайшли шість відмінностей? Тоді порівняйте свою відповідь з правильною.

Правильно відповідь

Раніше ми пропонували знайти відмінності між картинками за кілька секунд тут і тут.