Тест на внимание — найдите шесть отличий за 20 секунд

Ищите шесть отличий. Рисунок: Cartridge Save

Имеете необыкновенно хорошее зрение и отличную наблюдательность, если сможете заметить все шесть отличий. Перед вами досадная сцена из города, усеянная разнообразным мусором.

Задание предложила The Sun.

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Оптическая головоломка "Найди отличия"





Большие города могут быть удивительными местами для жизни, но иногда они завалены мусором.

Если заметите шесть отличий на двух рисунках за 20 секунд, это значит, что ничего не пройдет мимо вас.

Головоломку создала компания Cartridge Save.

Сначала обе картинки кажутся похожими, почти идентичными, но на них есть некоторые отличия.

Сможете ли заметить их все до истечения 20 секунд?

К сожалению, улица завалена мусором, а воздух загрязнен. Полный общественный мусорный бак стоит на тротуаре, а рядом — порванные мусорные пакеты.

Уже нашли шесть отличий? Тогда сравните свой ответ с правильным.

Правильно ответ

Ранее мы предлагали найти различия между картинками за несколько секунд здесь и здесь.