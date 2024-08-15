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Очень сложный тест на внимание — найдите шесть отличий за 20 секунд

15 августа 2024 20:00
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор
Тест на внимание — найдите шесть отличий за 20 секунд
Ищите шесть отличий. Рисунок: Cartridge Save
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор

Имеете необыкновенно хорошее зрение и отличную наблюдательность, если сможете заметить все шесть отличий. Перед вами досадная сцена из города, усеянная разнообразным мусором.

Задание предложила The Sun.

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Очень сложный тест на внимание - найдите шесть отличий за 20 секунд - фото 1
Очень сложный тест на внимание - найдите шесть отличий за 20 секунд - фото 2

Большие города могут быть удивительными местами для жизни, но иногда они завалены мусором.

Если заметите шесть отличий на двух рисунках за 20 секунд, это значит, что ничего не пройдет мимо вас.

Головоломку создала компания Cartridge Save.

Сначала обе картинки кажутся похожими, почти идентичными, но на них есть некоторые отличия.

Сможете ли заметить их все до истечения 20 секунд?

К сожалению, улица завалена мусором, а воздух загрязнен. Полный общественный мусорный бак стоит на тротуаре, а рядом — порванные мусорные пакеты.

Уже нашли шесть отличий? Тогда сравните свой ответ с правильным.

Правильно ответ

Очень сложный тест на внимание - найдите шесть отличий за 20 секунд - фото 3

Ранее мы предлагали найти различия между картинками за несколько секунд здесь и здесь.

оптическая иллюзия тест головоломка тест на внимательность загадки

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