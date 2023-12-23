Оптична головоломка: білі ведмеді тримають стрій, поки ви намагаєтесь знайти єдиного собаку

Дуже важко знайти собаку серед ведмедів в цій оптичній ілюзії за 7 секунд
Надзвичайна кількість білих ведмедів й лише одна собака. Лише найкмітливіші знайдуть щеня, заховане в ілюзії, за 7 секунд.
Головоломку запропонувала The Sun.
Оптична головоломка "Собака і ведмеді"
У цьому чорно-білому мультфільмі зображений небачений натовп білих ведмедів і лише один білий собака.
Завдання є викликом навіть для найдосвідченіших гравців. Скільки часу вам знадобиться, щоб виявити його?
Щоб заплутати ситуацію, по всьому зображенню є кілька білих ведмедів з вушками-кроликами. Ведмеді з дещо різними виразами морд та положеннями працюють на те, щоб заплутати ваші очі.
Кілька хитрощів
Деякі гравці вважають корисним розділити зображення на уявні частини однакового розміру, а потім оглянути кожну з них. Це гарантує, що весь малюнок був переглянутим й жодна деталь не залишилася непоміченою.
Ще можна повільно переглядати зображення за годинниковою стрілкою, поки не повернетесь до того місця, з якого почали.
Підказка: зверніть увагу на зміну форми вух та язик собаки, який стирчить назовні.
Не допомогло? Ще одна підказка: погляньте на ліву частину зображення.
Правильна відповідь
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