Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Дуже важко знайти собаку серед ведмедів в цій оптичній ілюзії за 7 секунд arrow

Дуже важко знайти собаку серед ведмедів в цій оптичній ілюзії за 7 секунд

23 грудня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: білі ведмеді тримають стрій, поки ви намагаєтесь знайти єдиного собаку
Скільки часу вам знадобиться, щоб знайти собаку в цій головоломці? Малюнок: Christmas Tree World
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Надзвичайна кількість білих ведмедів й лише одна собака. Лише найкмітливіші знайдуть щеня, заховане в ілюзії, за 7 секунд.

Головоломку запропонувала The Sun.

Читайте також:

Оптична головоломка "Собака і ведмеді"

У цьому чорно-білому мультфільмі зображений небачений натовп білих ведмедів і лише один білий собака.

Завдання є викликом навіть для найдосвідченіших гравців. Скільки часу вам знадобиться, щоб виявити його?

Щоб заплутати ситуацію, по всьому зображенню є кілька білих ведмедів з вушками-кроликами. Ведмеді з дещо різними виразами морд та положеннями працюють на те, щоб заплутати ваші очі.

Кілька хитрощів

Деякі гравці вважають корисним розділити зображення на уявні частини однакового розміру, а потім оглянути кожну з них. Це гарантує, що весь малюнок був переглянутим й жодна деталь не залишилася непоміченою.

Ще можна повільно переглядати зображення за годинниковою стрілкою, поки не повернетесь до того місця, з якого почали.

Підказка: зверніть увагу на зміну форми вух та язик собаки, який стирчить назовні.

Не допомогло? Ще одна підказка: погляньте на ліву частину зображення.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували складні оптичні ілюзії — тут і тут.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

Актуальне по темі