Оптическая головоломка: белые медведи держат строй, пока вы пытаетесь найти единственную собаку

Очень трудно найти собаку среди медведей в этой оптической иллюзии за 7 секунд
Огромное количество белых медведей и только одна собака. Лишь самые сообразительные найдут щенка, спрятанного в иллюзии, за 7 секунд.
Головоломку предложила The Sun.
Оптическая головоломка "Собака и медведи"
В этом черно-белом мультфильме изображена невиданная толпа белых медведей и только одна белая собака.
Задача является вызовом даже для опытных игроков. Сколько времени вам понадобится, чтобы ее обнаружить?
Чтобы запутать ситуацию, по всему изображению есть несколько белых медведей с ушками-кроликами. Медведи с несколько разными выражениями морд и положениями работают на то, чтобы запутать ваши глаза.
Несколько уловок
Некоторые игроки считают полезным разделить изображение на воображаемые части одинакового размера, а затем осмотреть каждую из них. Это гарантирует, что весь рисунок был пересмотрен и ни одна деталь не осталась незамеченной.
Еще можно медленно просматривать изображение по часовой стрелке, пока не вернетесь к тому месту, с которого начали.
Подсказка: обратите внимание на изменение формы ушей и язык собаки, торчащий наружу.
Не помогло? Еще одна подсказка: взгляните на левую часть изображения.
Правильный ответ
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