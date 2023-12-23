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Очень трудно найти собаку среди медведей в этой оптической иллюзии за 7 секунд

23 декабря 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: белые медведи держат строй, пока вы пытаетесь найти единственную собаку
Сколько времени вам понадобится найти собаку в этой головоломке? Рисунок: Christmas Tree World
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Огромное количество белых медведей и только одна собака. Лишь самые сообразительные найдут щенка, спрятанного в иллюзии, за 7 секунд.

Головоломку предложила The Sun.

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Оптическая головоломка "Собака и медведи"

В этом черно-белом мультфильме изображена невиданная толпа белых медведей и только одна белая собака.

Задача является вызовом даже для опытных игроков. Сколько времени вам понадобится, чтобы ее обнаружить?

Чтобы запутать ситуацию, по всему изображению есть несколько белых медведей с ушками-кроликами. Медведи с несколько разными выражениями морд и положениями работают на то, чтобы запутать ваши глаза.

Несколько уловок

Некоторые игроки считают полезным разделить изображение на воображаемые части одинакового размера, а затем осмотреть каждую из них. Это гарантирует, что весь рисунок был пересмотрен и ни одна деталь не осталась незамеченной.

Еще можно медленно просматривать изображение по часовой стрелке, пока не вернетесь к тому месту, с которого начали.

Подсказка: обратите внимание на изменение формы ушей и язык собаки, торчащий наружу.

Не помогло? Еще одна подсказка: взгляните на левую часть изображения.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали сложные оптические иллюзии — здесь и здесь.

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