Оптическая головоломка: белые медведи держат строй, пока вы пытаетесь найти единственную собаку

Сколько времени вам понадобится найти собаку в этой головоломке? Рисунок: Christmas Tree World

Огромное количество белых медведей и только одна собака. Лишь самые сообразительные найдут щенка, спрятанного в иллюзии, за 7 секунд.

Головоломку предложила The Sun.

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Оптическая головоломка "Собака и медведи"

В этом черно-белом мультфильме изображена невиданная толпа белых медведей и только одна белая собака.

Задача является вызовом даже для опытных игроков. Сколько времени вам понадобится, чтобы ее обнаружить?

Чтобы запутать ситуацию, по всему изображению есть несколько белых медведей с ушками-кроликами. Медведи с несколько разными выражениями морд и положениями работают на то, чтобы запутать ваши глаза.

Несколько уловок

Некоторые игроки считают полезным разделить изображение на воображаемые части одинакового размера, а затем осмотреть каждую из них. Это гарантирует, что весь рисунок был пересмотрен и ни одна деталь не осталась незамеченной.

Еще можно медленно просматривать изображение по часовой стрелке, пока не вернетесь к тому месту, с которого начали.

Подсказка: обратите внимание на изменение формы ушей и язык собаки, торчащий наружу.

Не помогло? Еще одна подсказка: взгляните на левую часть изображения.

Правильный ответ

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