Де у світі не можна купити Coca-Cola: залишилося дві країни

Пара цокається пляшками Coca-Cola. Фото: pexels.com

Червоно-білу етикетку з солодким газованим напоєм знають мало не в кожному куточку світу. Coca-Cola продається майже по всій планеті: від маленького магазину на околиці Мумбаї до ресторану в Лондоні чи готелю в Монако. Та все ж є кілька країн, де офіційно напій не продається. І причина зовсім не у популярності чи смаках місцевих жителів.

Новини.LIVE розповідає, де вам не вдасться купити улюблену пляшку Coca-Cola та чому.

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У яких двох країнах світу офіційно не продають Coca-Cola

Йдеться про такі країни, як Куба та Північна Корея. Coca-Cola не має там авторизованої системи виробництва та офіційної дистрибуції. Втім, це не означає, що газованка ніколи не потрапляє на територію цих держав. Напій часто завозять незалежні постачальники або він потрапляє через треті країни.

Країни світу, де офіційно не продають Coca-Cola. Фото: cdn.statcdn.com

Чому Coca-Cola немає на Кубі

Колись Coca-Cola на Кубі продавалася цілком офіційно. Компанія працювала на острові ще у першій половині минулого століття. Але усе змінилося на початку 1960-х років після Кубинської революції та приходу до влади Фіделя Кастро. Відносини між Кубою та США погіршилися, американський бізнес почав залишати острів, а проти країни запровадили торговельне ембарго. Відтоді для кубинців напій став не чимось звичним, а радше рідкісним імпортним товаром.

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Чому Coca-Cola не працює у Північній Кореї

З Північною Кореєю історія інша. Coca-Cola так і не створила там повноцінного офіційного бізнесу. Через багаторічні міжнародні санкції та торговельні обмеження компанія не має в КНДР авторизованого виробництва й звичайної системи продажу.

Однак знаменита кола все одно іноді перетинає кордон. Раніше у ЗМІ писали, що кока-колу китайського виробництва можна було побачити у магазинах Пхеньяна та міжнародних готелях. До речі, у КНДР виробляють власні аналоги Coca-Cola, копіюючи смак, колір, етикетки та пляшки.

Де Coca-Cola також колись не продавалася

У різні роки список країн без Coca-Cola був значно довшим. Наприклад, десятиліттями напій офіційно не продавався у М'янмі, але згодом компанія повернулася на цей ринок. Перерви у продажах були також у Китаї та В'єтнамі.

А що з Coca-Cola на Росії

Окрема ситуація склалася на Росії. Після вторгнення в Україну у 2022 році компанія Coca-Cola офіційно вийшла з ринку країни-агресора. Coca-Cola HBC припинила виробництво та продаж напоїв Coca-Cola, Fanta, Sprite та інших міжнародних брендів компанії.

Росіяни перейменували підрозділ Coca-Cola HBC Eurasia на Multon Partners та переорієнтували виробництво на місцеві марки. Зокрема, вони почали випускати "Добрый Cola", який став місцевою альтернативою Coca-Cola.

Але, як би нам не хотілося, щоб росіяни назавжди забули смак кока-коли, все ж оригінальний напій досі продається у магазинах. Газованку продовжують завозити з-за кордону: у продажу фіксували напої з Казахстану, Азербайджану, Грузії, Польщі, ОАЕ та інших країн.