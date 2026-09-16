Где в мире нельзя купить Coca-Cola: осталось две страны

Пара цокается бутылками Coca-Cola. Фото: pexels.com

Красно-белую этикетку со сладким газированным напитком знают чуть ли не во всех уголках мира. Coca-Cola продается почти по всей планете: от маленького магазина на окраине Мумбаи до ресторана в Лондоне или отеля в Монако. И все же есть несколько стран, где официально этот напиток не продается. И причина вовсе не в популярности или вкусовых предпочтениях местных жителей.

Новини.LIVE рассказывает, где вам не удастся купить любимую бутылку Coca-Cola и почему.

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В каких двух странах мира официально не продают Coca-Cola

Речь идет о таких странах, как Куба и Северная Корея. У Coca-Cola там нет авторизованной системы производства и официальной дистрибуции. Впрочем, это не означает, что газировка никогда не попадает на территорию этих государств. Напиток часто завозят независимые поставщики или он попадает через третьи страны.

Страны мира, где официально не продают Coca-Cola. Фото: cdn.statcdn.com

Почему Coca-Cola нет на Кубе

Когда-то Coca-Cola на Кубе продавалась вполне официально. Компания работала на острове еще в первой половине прошлого века. Но все изменилось в начале 1960-х годов после Кубинской революции и прихода к власти Фиделя Кастро. Отношения между Кубой и США ухудшились, американский бизнес начал покидать остров, а против страны ввели торговое эмбарго. С тех пор для кубинцев этот напиток стал не чем-то привычным, а скорее редким импортным товаром.

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С Северной Кореей история другая. Coca-Cola так и не создала там полноценного официального бизнеса. Из-за многолетних международных санкций и торговых ограничений у компании нет в КНДР авторизованного производства и обычной системы продаж.

Однако знаменитая кола все равно иногда пересекает границу. Ранее в СМИ писали, что кока-колу китайского производства можно было увидеть в магазинах Пхеньяна и международных отелях. Кстати, в КНДР производят собственные аналоги Coca-Cola, копируя вкус, цвет, этикетки и бутылки.

Где Coca-Cola также когда-то не продавалась

В разные годы список стран, где не было Coca-Cola, был значительно длиннее. Например, десятилетиями напиток официально не продавался в Мьянме, но впоследствии компания вернулась на этот рынок. Перерывы в продажах были также в Китае и Вьетнаме.

А как обстоят дела с Coca-Cola на России

Особая ситуация сложилась на России. После вторжения в Украину в 2022 году компания Coca-Cola официально ушла с рынка страны-агрессора. Coca-Cola HBC прекратила производство и продажу напитков Coca-Cola, Fanta, Sprite и других международных брендов компании.

Россияне переименовали подразделение Coca-Cola HBC Eurasia в Multon Partners и переориентировали производство на местные марки. В частности, они начали выпускать "Добрый Cola", который стал местной альтернативой Coca-Cola.

Но, как бы нам ни хотелось, чтобы россияне навсегда забыли вкус кока-колы, все же оригинальный напиток до сих пор продается в магазинах. Газировку продолжают завозить из-за рубежа: в продаже фиксировали напитки из Казахстана, Азербайджана, Грузии, Польши, ОАЭ и других стран.