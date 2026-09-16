Где в мире нельзя купить Coca-Cola: осталось две страны

Две страны в мире, где нельзя ни купить, ни выпить Coca-Cola
Красно-белую этикетку со сладким газированным напитком знают чуть ли не во всех уголках мира. Coca-Cola продается почти по всей планете: от маленького магазина на окраине Мумбаи до ресторана в Лондоне или отеля в Монако. И все же есть несколько стран, где официально этот напиток не продается. И причина вовсе не в популярности или вкусовых предпочтениях местных жителей.
Новини.LIVE рассказывает, где вам не удастся купить любимую бутылку Coca-Cola и почему.
В каких двух странах мира официально не продают Coca-Cola
Речь идет о таких странах, как Куба и Северная Корея. У Coca-Cola там нет авторизованной системы производства и официальной дистрибуции. Впрочем, это не означает, что газировка никогда не попадает на территорию этих государств. Напиток часто завозят независимые поставщики или он попадает через третьи страны.
Почему Coca-Cola нет на Кубе
Когда-то Coca-Cola на Кубе продавалась вполне официально. Компания работала на острове еще в первой половине прошлого века. Но все изменилось в начале 1960-х годов после Кубинской революции и прихода к власти Фиделя Кастро. Отношения между Кубой и США ухудшились, американский бизнес начал покидать остров, а против страны ввели торговое эмбарго. С тех пор для кубинцев этот напиток стал не чем-то привычным, а скорее редким импортным товаром.
Почему Coca-Cola не работает в Северной Корее
С Северной Кореей история другая. Coca-Cola так и не создала там полноценного официального бизнеса. Из-за многолетних международных санкций и торговых ограничений у компании нет в КНДР авторизованного производства и обычной системы продаж.
Однако знаменитая кола все равно иногда пересекает границу. Ранее в СМИ писали, что кока-колу китайского производства можно было увидеть в магазинах Пхеньяна и международных отелях. Кстати, в КНДР производят собственные аналоги Coca-Cola, копируя вкус, цвет, этикетки и бутылки.
Где Coca-Cola также когда-то не продавалась
В разные годы список стран, где не было Coca-Cola, был значительно длиннее. Например, десятилетиями напиток официально не продавался в Мьянме, но впоследствии компания вернулась на этот рынок. Перерывы в продажах были также в Китае и Вьетнаме.
А как обстоят дела с Coca-Cola на России
Особая ситуация сложилась на России. После вторжения в Украину в 2022 году компания Coca-Cola официально ушла с рынка страны-агрессора. Coca-Cola HBC прекратила производство и продажу напитков Coca-Cola, Fanta, Sprite и других международных брендов компании.
Россияне переименовали подразделение Coca-Cola HBC Eurasia в Multon Partners и переориентировали производство на местные марки. В частности, они начали выпускать "Добрый Cola", который стал местной альтернативой Coca-Cola.
Но, как бы нам ни хотелось, чтобы россияне навсегда забыли вкус кока-колы, все же оригинальный напиток до сих пор продается в магазинах. Газировку продолжают завозить из-за рубежа: в продаже фиксировали напитки из Казахстана, Азербайджана, Грузии, Польши, ОАЭ и других стран.