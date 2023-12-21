Двоє важкопоранених захисників отримали сучасні протези за кордоном

Вадим Міщук і Сергій Лукерʼєвас у супроводі Президентки FFU в США Олени Ніколаєнко повертаються в Україну після протезування у Вашингтоні. Фото: FFU

Українські захисники Вадим Міщук і Сергій Лукерʼєвас — учасники програми "Протезування за кордоном" від фонду Future For Ukraine — завершили протезування у США. Програма фінансується компанією "Пфайзер" (Pfizer), яка виділила 1 мільйон доларів США. Спеціалісти Медичного центру ортопедії та протезування MCOP у Вашингтоні розробили для них високотехнологічні протези, за допомогою яких чоловіки зможуть повернутися до повноцінного життя в Україні.

У США Вадим і Сергій провели пять насичених тижнів та встигли отримати не лише сучасні протези, але й познайомитися з Надзвичайним і Повноважним Послом України в США Оксаною Маркаровою, зустрітися з гостями заходу US Chamber of Commerce, відвідати Українську православну церкву святого Андрія у Меріленді. А ще трошки помандрувати та підготуватися до різдвяних свят.

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Зустріч Сергія та Вадима в аеропорту Вашингтона. Фото: FFU)

До Сполучених Штатів українські захисники прилетіли 12 листопада. Уже в аеропорту їх тепло зустріли представники української діаспори, які всю подальшу поїздку створювали для Вадима та Сергія домашній затишок.

Так, чоловіки відвідали Українську православну церкву св. Андрія та зустрілися з митрополитом Антонієм, головним патріархом української церкви в Америці. Вони скуштувати домашні страви у першому українському ресторані Вашингтона Ruta. Їх очікувала цікава подорож до водоспадів Great Falls. Вони гуляли вечірнім містом, знайомилися з культурою іншої країни, прикрашали ялинку та готувалися до різдвяних свят. Саме завдяки представникам української діаспори наші хлопці навіть на іншому континенті відчували себе як вдома.

Вадим Міщук та Сергій Лукерʼєвас особисто познайомилися з митрополитом Антонієм. Фото: FFU

Вадим та Сергій на фоні водоспадів Great Falls. Фото: FFU

4 грудня чоловіків запросили до Української православної церкви святого Андрія на святкування дня святого Андрія. Захисники змогли долучитися до святкового обіду, де їм дали декілька хвилин на промову.

Також Вадим і Сергій познайомилися та поспілкувалися з Гончаренко Олексієм Олексійовичем — українським політичним і громадським діячем, депутатом Верховної Ради України. Він також подякував хлопцям за службу.

Вадим Міщук та Сергій Лукерʼєвас під час урочистого святкового обіду. Фото: FFU

Завершальні два тижні у Вашингтоні були активними та насиченими на важливі зустрічі для наших захисників. 6 грудня Вадим і Сергій стали почесними гостями заходу US Chamber of Commerce. Тут наші захисники познайомилися з військовими аташе союзних країн та представниками Пентагону.

Під час зустрічі US Chamber of Commerce усі вітали хлопців та дякували їм за службу та захист нашої держави. Фото: FFU

Також відбулася зустріч із заступником Міністра закордонних справ України Миколою Точицьким, Міністром з питань стратегічних галузей промисловості України Олександром Камишіним, заступником Міністра оборони України генерал-лейтенантом Іваном Гаврилюком та заступником начальника Генштабу ЗСУ генерал-майором Олександром Кириленком.

Генерал-майор Борис Кременецький — Аташе з питань оборони особисто привітав Вадима та Сергія з Днем Збройних Сил України.

Під час заходу захисники України познайомилися з Оксаною Маркаровою, Надзвичайним і Повноважним Послом України в США.

"Ми вшановуємо наших мужніх захисників і захисниць та пишаємося здобутками й успіхами нашого війська, яке звільнило понад половину тимчасово окупованих територій від 24 лютого 2022 року і дало відсіч злочинному російському режиму, який розвʼязав геноцидальну війну проти народу України. І працюємо над тим, щоб у них було більше зброї і всього, що потрібно в їхній нелегкій службі. Слава нашим воїнам, які щохвилини невтомно продовжують боротьбу, захищаючи нашу демократію та свободу", — зазначила пані Маркарова з нагоди 32-ої річниці Збройних Сил України.

А 16 грудня Вадим Міщук і Сергій Лукерʼєвас, за запрошенням пані Маркарової, відвідали окрему зустріч у Посольстві України в США.

Разом з Оксаною Маркаровою, Надзвичайним і Повноважним Послом України в США. Фото: FFU

"Разом з Аташе з питань оборони Борисом Кременецьким та старшим помічником з оборони Олександром Рожковим раді були вітати у Посольстві України в США наших військовослужбовців Вадима Міщука та Сергія Лукер'єваса, які з середини листопада, завдяки невтомній команді United Help Ukraine, Future for Ukraine та лікарю-протезисту і великому другу України Майку Коркорану, пройшли лікування у Medical Center Orthotics & Prosthetics (MCOP) у м. Сілвер-Спрінг штату Меріленд. Продовжуємо постійну роботу з питань якнайшвидшої реабілітації захисників України та бажаємо нашим незламним воїнам якомога скорішого одужання та повернення до максимально можливого повноцінного життя", — написала на своїй Facebook-сторінці Оксана Маркарова.

Українські захисники на площі Таймс-сквер у Нью-Йорку. Фото: FFU

Загалом важкопоранені українські військові пройшли п'ять непростих для них тижнів — як фізично, так і емоційно. Щодня їх очікувала кропітка робота разом із реабілітологами та протезистами. Як результат, Вадим Міщук та Сергій Лукерʼєвас отримали сучасні функціональні протези, завдяки чому чоловіки зможуть повернутися до повноцінного життя в Україні та планувати своє майбутнє.

Після п’яти насичених тижнів у Вашингтоні захисники України отримали сучасні протези. Фото: FFU

Вадим Міщук

Вадим Міщук на новому протезі. Фото: FFU

Вадим Міщук із позивним "Джонні" вступив до лав ЗСУ у 2016-му році. У 2017-му за оборону Авдіївки отримав орден "За мужність" від Президента України.

З початком повномасштабної війни в Україні у лютому 2022 року Вадим разом із побратимами 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців тримав оборону Київського напрямку.

Пізніше підрозділ Вадима обороняв Донецький напрямок, де боєць отримав осколкове поранення тазу, внаслідок якого залишився без лівої ноги та частини сідничних м’язів. Ще у лікарні ім. І. І. Мечникова у Дніпрі, куди Вадим потрапив з польового шпиталю, його підтримували найрідніші люди — мати та дружина, а вдома на тата чекав 11-річний син.

Після отримання протеза Вадим мріє якнайшвидше опанувати його та поїхати у подорож до Єгипту. Побачити піраміди — його давня мрія!

Сергій Лукерʼєвас

Сергій Лукерʼєвас навчається ходити на протезі, виготовленому у Medical Center Orthotics & Prosthetics, MCOP. Фото: FFU

30-річний Сергій отримав поранення влітку 2023 року, перебуваючи на позиціях в районі н.п. Роботине, Запорізької області. Ворог обстрілював позиції українських захисників з мінометів.

Побратими одразу надали першу медичну допомогу Сергію, після чого його евакуювали до найближчого шпиталю. Проте праву ногу зберегти не вдалося.

Саме перед виїздом на передову Сергій Лукерʼєвас планував зробити пропозицію дівчині, з якою вже давно перебуває у цивільному шлюбі. Однак терміновий виклик і подальше поранення зруйнували ці плани.