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Двое тяжелораненых защитников получили современные протезы за рубежом

21 декабря 2023 13:14
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей
Двое тяжелораненых защитников получили современные протезы за рубежом
Вадим Мищук и Сергей Лукерьевас в сопровождении Президентки FFU в США Елены Николаенко возвращаются в Украину после протезирования в Вашингтоне. Фото: FFU
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей

Украинские защитники Вадим Мищук и Сергей Лукерьевас — участники программы "Протезирование за границей" от фонда Future For Ukraine — завершили протезирование в США. Программа финансируется компанией "Пфайзер" (Pfizer), выделившей 1 миллион долларов США. Специалисты Медицинского центра ортопедии и протезирования MCOP в Вашингтоне разработали высокотехнологичные протезы, с помощью которых мужчины смогут вернуться к полноценной жизни в Украине.

В США Вадим и Сергей провели пять насыщенных недель и успели получить не только современные протезы, но познакомиться с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в США Оксаной Маркаровой, встретиться с гостями мероприятия US Chamber of Commerce, посетить Украинскую православную церковь святого Андрея в Мэриленде. А еще немного отправиться и подготовиться к рождественским праздникам.

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Встреча Сергея и Вадима в аэропорту Вашингтона. Фото: FFU

В Соединенные Штаты украинские защитники прилетели 12 ноября. Уже в аэропорту их тепло встретили представители украинской диаспоры, всю дальнейшую поездку создавали для Вадима и Сергея домашний уют.

Так, мужчины посетили Украинскую православную церковь св. Андрея встретились с митрополитом Антонием, главным патриархом украинской церкви в Америке. Они отведают домашние блюда в первом украинском ресторане Вашингтона Ruta. Их ожидало интересное путешествие к водопадам Great Falls. Они гуляли по вечернему городу, знакомились с культурой другой страны, украшали елку и готовились к рождественским праздникам. Именно благодаря представителям украинской диаспоры наши ребята даже на другом континенте чувствовали себя как дома.

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Вадим Мищук и Сергей Лукерьевас лично познакомились с митрополитом Антонием. Фото: FFU
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Сергей и Вадим на фоне водопадов Great Falls. Фото: FFU

4 декабря мужчины были приглашены в Украинскую православную церковь святого Андрея на празднование дня святого Андрея. Защитники смогли присоединиться к праздничному обеду, где им дали несколько минут.

Также Вадим и Сергей познакомились и пообщались с Гончаренко Алексеем Алексеевичем — украинским политическим и общественным деятелем, депутатом Верховной Рады Украины. Он также поблагодарил ребят за службу.

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Вадим Мищук и Сергей Лукерьевас во время торжественного обеда. Фото: FFU

Заключительные две недели в Вашингтоне были активными и насыщенными важными встречами для наших защитников. 6 декабря Вадим и Сергей стали почетными гостями мероприятия US Chamber of Commerce. Здесь наши защитники познакомились с военными атташе союзных стран и представителями Пентагона.

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Во время встречи US Chamber of Commerce все поздравляли ребят и благодарили их за службу и защиту нашего государства. Фото: FFU

Также состоялась встреча с заместителем Министра иностранных дел Украины Николаем Точицким, Министром по стратегическим отраслям промышленности Украины Александром Камышиным, заместителем Министра обороны Украины генерал-лейтенантом Иваном Гаврилюком и заместителем начальника Генштаба ВСУ генерал-майором Александром Кириленко.

Генерал-майор Борис Кременецкий — Атташе по вопросам обороны лично поздравил Вадима и Сергея с Днем Вооруженных Сил Украины.

Во время мероприятия защитники Украины познакомились с Оксаной Маркаровой, Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в США.

"Мы чествуем наших мужественных защитников и защитниц и гордимся достижениями и успехами нашего войска, которое освободило более половины временно оккупированных территорий от 24 февраля 2022 года и дало отпор преступному российскому режиму, который развязал геноцидальную войну против народа Украины. И работаем над тем, чтобы у них было больше оружия и всего, что нужно в их нелегкой службе. Слава нашим воинам, которые ежеминутно без устали продолжают борьбу, защищая нашу демократию и свободу", — отметила Маркарова по случаю 32-й годовщины Вооруженных Сил Украины.

А 16 декабря Вадим Мищук и Сергей Лукерьевас, по приглашению Маркаровой, посетили отдельную встречу в Посольстве Украины в США.

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Вместе с Оксаной Маркаровой, Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в США. Фото: FFU

"Вместе с Атташе по обороне Борисом Кременецким и старшим помощником по обороне Александром Рожковым рады были приветствовать в Посольстве Украины в США наших военнослужащих Вадима Мищука и Сергея Лукерьеваса, которые с середины ноября, благодаря неутомимой команде United Help Ukraine, Future for Ukraine и врачу-протезисту и великому другу Украины Майку Коркорану, прошли лечение в Medical Center Orthotics & Prosthetics (MCOP) в г. Силвер-Спринг штата Мэриленд, продолжаем постоянную работу по скорейшей реабилитации защитников Украины и желаем нашим несгибаемым воинам как можно максимально возможной полноценной жизни", — написала на своей Facebook-странице Оксана Маркарова.

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Украинские защитники на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Фото: FFU

В общей сложности тяжелораненые украинские военные прошли пять непростых для них недель — как физически, так и эмоционально. Каждый день их ожидала кропотливая работа вместе с реабилитологами и протезистами. В результате Вадим Мищук и Сергей Лукерьевас получили современные функциональные протезы, благодаря чему мужчины смогут вернуться к полноценной жизни в Украине и планировать свое будущее.

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После пяти насыщенных недель в Вашингтоне защитники Украины получили современные протезы. Фото: FFU

Вадим Лищук

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Вадим Мищук в новом протезе. Фото: FFU

Вадим Мищук с позывным "Джонни" вступил в ряды ВСУ в 2016 году. В 2017 году за оборону Авдеевки получил орден "За мужество" от Президента Украины.

С началом полномасштабной войны в Украине в феврале 2022 года Вадим вместе с собратьями 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев держал оборону Киевского направления.

Позже подразделение Вадима обороняло Донецкое направление, где боец получил осколочное ранение таза, в результате которого остался без левой ноги и части ягодичных мышц. Еще в больнице им. И. И. Мечникова в Днепре, куда Вадим попал из полевого госпиталя, его поддерживали самые родные люди — мать и жена, а дома папу ждал 11-летний сын.

После получения протеза Вадим мечтает как можно быстрее овладеть его и отправиться в путешествие в Египет. Увидеть пирамиды — его давняя мечта!

Сергей Лукерьевас

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Сергей Лукерьевас учится ходить на протезе, изготовленном в Medical Center Orthotics & Prosthetics, MCOP. Фото: FFU

30-летний Сергей получил ранение летом 2023, находясь на позициях в районе н.п. Работино, Запорожская область. Враг обстреливал позиции украинских защитников по минометам.

Собратья сразу оказали первую медицинскую помощь Сергею, после чего его эвакуировали в ближайший госпиталь. Однако правую ногу сохранить не удалось.

Именно перед выездом на передовую Сергей Лукерьевас планировал сделать предложение девушке, с которой уже давно состоит в гражданском браке. Однако срочный вызов и последующее ранение разрушили эти планы.

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