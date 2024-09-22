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Експерт відповіла, що означає, коли кішка спить поряд із вами

22 вересня 2024 06:45
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Кішка спить поряд із господарем — що це означає
Кішка спить у ліжку з господаркою: Фото: Unsplash
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Кішки є досить незалежними тваринами, але в більшості випадків вони обирають спати поряд зі своїм господарем. Таке рішення є не лише ознакою любові і прив'язаності.

Про це у блозі розповіла експертка ініціативи AnimalWised Емі МакКріді.

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Що означає, коли кішка спить поряд з господарем

Емі пояснює, що коти обожнюють тепло, тому немає нічого дивного в тому, що вони лягають біля сплячої людини. Тварина просто прагне отримати додаткове джерело тепла.

Це найчастіше спостерігається в регіонах з прохолодним кліматом, оскільки навіть густої шерсті довгошерстого кота може бути недостатньо, щоб він повністю зігрівся. В інших частинах будинку тварині може бути незручно спати, тоді як ваше тіло виконує функцію природного обігрівача. Крім того, кішка може не лише лягати поряд, але й намагатися вмоститися зверху на вас.

Емі також підкреслює, що навіть у стані відпочинку коти завжди залишаються настороженими. Важливість зв’язку з твариною не варто недооцінювати: якщо кіт відчуває себе в безпеці поруч з вами, він охоче буде відпочивати на вашому ліжку.

Зооекспертка також зазначила, що коти є найбільш активними у сутінках. Вночі їм може бути потрібне підвищене відчуття безпеки, тому вони обирають спати поряд з господарем, який може захистити їх у разі загрози.

Іноді таким чином кішка виражає свої почуття до людини. Якщо тварина досить прив'язана до свого господаря та довіряє йому, вона "дозволить" спати поруч. Коли кіт лягає на ліжко і треться об вас, це свідчить про те, що він вважає це місце своїм, що є частиною процесу мічення території.

Крім того, зазначимо, що на платформі YouTube канал AnimalWised опублікував відео, у якому розповідається про деякі цікаві факти про котів, які можуть здивувати багатьох власників домашніх улюбленців.

Наприклад те, що хоч коти часто сприймаються як активні та грайливі створіння, насправді більшу частину свого часу вони проводять у стані спокою або сну. Ці пухнасті друзі можуть спати до 15 годин на добу, обираючи для цього найкомфортніші й затишні місця в домі.

Також у відео розповідається, що коти здатні знаходити надзвичайно незвичайні місця для відпочинку. Одним із їхніх улюблених варіантів є м'яке, зручне ліжко. Саме тому одна з основних причин, чому коти люблять спати поруч із людиною, полягає не тільки в бажанні отримати тепло чи захист, але й у прагненні до максимального комфорту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені розкрили загадку, чому коти бояться огірків.

тварини Кохання дружба тварин кіт зоологія

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