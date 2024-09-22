Кошка спит рядом с хозяином – что это значит

Кошка спит в постели с хозяйкой: Фото: Unsplash

Кошки являются довольно независимыми животными, но в большинстве случаев они выбирают спать рядом со своим хозяином. Однако такое решение является не только признаком любви и привязанности.

Об этом в блоге рассказала эксперт инициативы AnimalWised Эми МакКриди.

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Эми объясняет, что коты обожают тепло, поэтому нет ничего удивительного в том, что они ложатся у спящего человека. Животное просто стремится получить дополнительный источник тепла.

Это чаще всего наблюдается в регионах с прохладным климатом, поскольку даже густой шерсти длинношерстного кота может быть недостаточно, чтобы он полностью согрелся. В других частях дома животному может быть неудобно спать, в то время как ваше тело выполняет функцию природного обогревателя. Кроме того, кошка может не только ложиться рядом, но и пытаться лечь сверху на вас.

Также Эми подчеркивает, что даже в состоянии отдыха кошки всегда остаются настороженными. Важность связи с животным не стоит недооценивать: если кот чувствует себя в безопасности рядом с вами, он охотно будет отдыхать на вашей кровати.

Зооэкспертка также отметила, что коты наиболее активны в сумерках. Ночью им может потребоваться повышенное чувство безопасности, поэтому они выбирают спать рядом с хозяином, который может защитить их в случае угрозы.

Иногда таким образом кошка выражает свои чувства к человеку. Если животное достаточно привязано к своему хозяину и доверяет ему, оно "позволит" спать рядом. Когда кот ложится на кровать и трется о вас, это свидетельствует о том, что он считает это место своим, являющимся частью процесса мечения территории.

Кроме того, отметим, что на платформе YouTube канал AnimalWised опубликовал видео, в котором рассказывается о некоторых интересных фактах о котах, которые могут удивить многих владельцев домашних питомцев.

Например, то, что хоть коты часто воспринимаются как активные и игривые создания, на самом деле большую часть своего времени они проводят в состоянии покоя или сна. Эти пушистые друзья могут спать до 15 часов в сутки, выбирая для этого самые комфортные и уютные места в доме.

Также в видео рассказывается, что коты способны находить необычные места для отдыха. Одним из их любимых вариантов является мягкая, удобная кровать. Именно поэтому одна из основных причин, почему коты любят спать рядом с человеком, состоит не только в желании получить тепло или защиту, но и в стремлении к максимальному комфорту.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые раскрыли загадку, почему коты боятся огурцов.