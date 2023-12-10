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Експерти назвали найщасливішу країну Європи

10 грудня 2023 11:13
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Експерти назвали найщасливішу країну Європи
Мешканці Австрії на вулиці міста. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Нові дані статистичного агентства Європейського Союзу оцінюють Австрію як найщасливішу країну. Загалом до рейтингу потрапили 27 країн.

Про це повідомляє Independent.

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Найщасливіша країна Європи

Австрія отримала загальну оцінку 7,9 з 10 у щорічній публікації Євростату про "показники якості життя", яка базується на опитуваннях, проведених у країнах-членах ЄС.

Польща, Фінляндія та Румунія посіли друге місце за даними, набравши 7,7 з 10.

Італія, Іспанія та Франція, три з найбільших економік ЄС, коливаються навколо середнього показника 7,1.

Які країни є найнещаснішими

Однак Німеччина виявилася однією з найнещасливіших країн в опитуванні, випередивши лише Болгарію з результатом 6,5.

Своєю чергою наприкінці шкали перебуває Болгарія, яка має найнижчий бал, як єдина країна, яка набрала менше шести балів (5,6) за загальним показником індексу задоволеності життям.

щастя
Рейтинг найщасливіших країн світу. Фото: скриншот

Євростат заявив, що його публікація має на меті "відобразити тенденції суб’єктивного благополуччя європейських громадян". При цьому було зазначено, що "громадяни ЄС, як правило, були досить задоволені своїм життям в цілому, набираючи в середньому 7,1 бала з 10".

У ньому сказано, що на загальну задоволеність респондентів своїм життям впливають такі фактори, як рівень освіти, сімейна та фінансова стабільність, а не просто багатство.

Що робить людей нещасними

Дослідження також виявило, що до 20 відсотків дорослих були "приголомшені тривогою", тоді як дев’ять відсотків були "незацікавленими та замкнутими".

Стурбованість, схоже, пов’язана з економічною стагнацією Німеччини, війною в Україні та імміграцією.

Раніше ми повідомляли, що 16 листопада президентка Молдови Мая Санду хотіла познайомити свою собаку з президентом Австрії Александером ван дер Белленом під час офіційного заходу. Однак тварина вкусила його за руку.

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