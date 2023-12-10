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Эксперты назвали самую счастливую страну Европы

10 декабря 2023 11:13
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Эксперты назвали самую счастливую страну Европы
Жители Австрии на улице города. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Новые данные статистического агентства Европейского Союза оценивают Австрию как самую счастливую страну. Всего в рейтинг попали 27 стран.

Об этом сообщает Independent.

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Самая счастливая страна Европы

Австрия получила общую оценку 7,9 из 10 в ежегодной публикации Евростата о "показателях качества жизни", которая базируется на опросах, проведенных в странах-членах ЕС.

Польша, Финляндия и Румыния заняли второе место по данным, набрав 7,7 из 10.

Италия, Испания и Франция, три из самых больших экономик ЕС, колеблются вокруг среднего показателя 7,1.

Какие страны являются самыми несчастными

Однако Германия оказалась одной из самых несчастных стран в опросе, опередив только Болгарию с результатом 6,5.

В свою очередь в конце шкалы находится Болгария, у которой самый низкий балл, как единственная страна, набравшая менее шести баллов (5,6) по общему показателю индекса удовлетворенности жизнью.

Рейтинг самых счастливых стран мира
Рейтинг самых счастливых стран мира. Фото: скриншот

Евростат заявил, что его публикация преследует цель "отразить тенденции субъективного благополучия европейских граждан". При этом было отмечено, что "граждане ЕС, как правило, были достаточно удовлетворены своей жизнью в целом, набирая в среднем 7,1 балла из 10".

В нем говорится, что на общую удовлетворенность респондентов своей жизнью влияют такие факторы, как уровень образования, семейная и финансовая стабильность, а не просто богатство.

Что делает людей несчастными

Исследование также выявило, что до 20 процентов взрослых были "ошеломлены тревогой", в то время как девять процентов были "незаинтересованными и замкнутыми".

Беспокойство, похоже, связано с экономической стагнацией Германии, войной в Украине и иммиграцией.

Ранее мы сообщали, что 16 ноября президент Молдовы Мая Санду хотела познакомить свою собаку с президентом Австрии Александером ван дер Белленом во время официального мероприятия. Однако животное укусило его за руку.

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