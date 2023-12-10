Эксперты назвали самую счастливую страну Европы
Новые данные статистического агентства Европейского Союза оценивают Австрию как самую счастливую страну. Всего в рейтинг попали 27 стран.
Об этом сообщает Independent.
Самая счастливая страна Европы
Австрия получила общую оценку 7,9 из 10 в ежегодной публикации Евростата о "показателях качества жизни", которая базируется на опросах, проведенных в странах-членах ЕС.
Польша, Финляндия и Румыния заняли второе место по данным, набрав 7,7 из 10.
Италия, Испания и Франция, три из самых больших экономик ЕС, колеблются вокруг среднего показателя 7,1.
Какие страны являются самыми несчастными
Однако Германия оказалась одной из самых несчастных стран в опросе, опередив только Болгарию с результатом 6,5.
В свою очередь в конце шкалы находится Болгария, у которой самый низкий балл, как единственная страна, набравшая менее шести баллов (5,6) по общему показателю индекса удовлетворенности жизнью.
Евростат заявил, что его публикация преследует цель "отразить тенденции субъективного благополучия европейских граждан". При этом было отмечено, что "граждане ЕС, как правило, были достаточно удовлетворены своей жизнью в целом, набирая в среднем 7,1 балла из 10".
В нем говорится, что на общую удовлетворенность респондентов своей жизнью влияют такие факторы, как уровень образования, семейная и финансовая стабильность, а не просто богатство.
Что делает людей несчастными
Исследование также выявило, что до 20 процентов взрослых были "ошеломлены тревогой", в то время как девять процентов были "незаинтересованными и замкнутыми".
Беспокойство, похоже, связано с экономической стагнацией Германии, войной в Украине и иммиграцией.
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