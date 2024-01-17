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Фагот висловився про зірок, які продовжують співати російською

17 січня 2024 18:29
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Фагот вважає Лободу ворогом України — яка причина
Лідер гурту "ТНМК" Фагот на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Український музикант і продюсер, соліст гурту "ТНМК" Фагот (Олег Михайлюта) дав відверте інтерв’ю. Популярний артист висловився про зірок шоу-бізнесу, які продовжують писати і виконувати пісні російською мовою, попри війну в Україні.

Інтерв’ю з Фаготом розмістили на каналі ТСН в YouTube.

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Фагот про українських зірок, які продовжують співати російською

За словами українського артиста, якщо публічна людина пише російськомовні композиції, це означає, що таким чином вона робить внесок у культуру країни-агресорки. Фагот також стверджує, що та людина, яка робить таке під час повномасштабної війни, — це ворог країни. Зокрема, йдеться про Світлану Лободу.

"Це покаже час. Я завжди говорив, що, якщо ти робиш пісню російською мовою, ти робиш внесок у російську культуру. Якщо зараз після того, як ми все усвідомили, ти продовжуєш робити внесок у російську культуру, то ти — ворог України. Тут не може бути ніяких нюансів. Якщо говорити про публічних людей, тут вже зовсім інший підхід", — каже Фагот.

Фагот
Співак Фагот під час інтерв'ю ТСН. Фото: скриншот з YouTube

Також соліст гурту "ТНМК" каже, що кожна людина, яка зараз створює якісний контент українською мовою, — вона перебуває на боці країни. Тому Фагот закликав підтримувати таких людей. 

"Якщо вони згодом знову почнуть робити російськомовний контент, тоді ми зрозуміємо, що вони тимчасово "перевзулися". А зараз кожна потужна одиниця, яка робить якісний україномовний контент, вона на нашому боці. Тому зараз їх не можна закидати л*йном, треба їх теж підтримувати. Але якщо зараз хтось продовжує робити російськомовний контент, це вже downstairs (вниз по сходах, — Ред.)", — також додав український артист.

Фагот під час війни в Україні

Відомий виконавець з початку повномасштабного вторгнення пішов захищати рідну країну від російських окупантів. Він записувався до ТрО, потім приєднався до одного батальйону, а вже згодом відправився на південні та східні напрямки.

Фагот
Український артист Фагот у складі ТрО на початку війни. Фото: Instagram Фагота

Сьогодні Фагот разом зі своїм гуртом "ТНМК" дає різні благодійні концерти, під час яких збирає гроші на підтримку України. Нещодавно артист показав знімки з виступу в Австрії.

Фагот
Артист Фагот на своєму концерті в Австрії. Фото: Instagram Фагота
Фагот
Фагот з гуртом "ТНМК" на концерті в Австрії. Фото: Instagram Фагота

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Фагот публічно показав свою дружину. 

Раніше ми розповідали про те, що співак Фагот різко висловився про репера Басту і його фанатів. 

Також ми повідомляли про те, що соліст гурту "ТНМК" Фагот показав себе в оголеному вигляді. 

Фагот
шоу-бізнес
ТНМК
українські зірки

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