Фагот вважає Лободу ворогом України — яка причина

Фагот висловився про зірок, які продовжують співати російською
Український музикант і продюсер, соліст гурту "ТНМК" Фагот (Олег Михайлюта) дав відверте інтерв’ю. Популярний артист висловився про зірок шоу-бізнесу, які продовжують писати і виконувати пісні російською мовою, попри війну в Україні.
Інтерв’ю з Фаготом розмістили на каналі ТСН в YouTube.
Фагот про українських зірок, які продовжують співати російською
За словами українського артиста, якщо публічна людина пише російськомовні композиції, це означає, що таким чином вона робить внесок у культуру країни-агресорки. Фагот також стверджує, що та людина, яка робить таке під час повномасштабної війни, — це ворог країни. Зокрема, йдеться про Світлану Лободу.
"Це покаже час. Я завжди говорив, що, якщо ти робиш пісню російською мовою, ти робиш внесок у російську культуру. Якщо зараз після того, як ми все усвідомили, ти продовжуєш робити внесок у російську культуру, то ти — ворог України. Тут не може бути ніяких нюансів. Якщо говорити про публічних людей, тут вже зовсім інший підхід", — каже Фагот.
Також соліст гурту "ТНМК" каже, що кожна людина, яка зараз створює якісний контент українською мовою, — вона перебуває на боці країни. Тому Фагот закликав підтримувати таких людей.
"Якщо вони згодом знову почнуть робити російськомовний контент, тоді ми зрозуміємо, що вони тимчасово "перевзулися". А зараз кожна потужна одиниця, яка робить якісний україномовний контент, вона на нашому боці. Тому зараз їх не можна закидати л*йном, треба їх теж підтримувати. Але якщо зараз хтось продовжує робити російськомовний контент, це вже downstairs (вниз по сходах, — Ред.)", — також додав український артист.
Фагот під час війни в Україні
Відомий виконавець з початку повномасштабного вторгнення пішов захищати рідну країну від російських окупантів. Він записувався до ТрО, потім приєднався до одного батальйону, а вже згодом відправився на південні та східні напрямки.
Сьогодні Фагот разом зі своїм гуртом "ТНМК" дає різні благодійні концерти, під час яких збирає гроші на підтримку України. Нещодавно артист показав знімки з виступу в Австрії.
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