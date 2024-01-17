Фагот считает Лободу врагом Украины — какая причина

Лидер группы "ТНМК" Фагот на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский музыкант и продюсер, солист группы "ТНМК" Фагот (Олег Михайлюта) дал откровенное интервью. Популярный артист высказался о звездах шоу-бизнеса, которые продолжают писать и исполнять песни на русском языке, несмотря на войну в Украине.

Интервью с Фаготом разместили на канале ТСН в YouTube.

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По словам украинского артиста, если публичный человек пишет русскоязычные композиции, это означает, что таким образом он вносит вклад в культуру страны-агрессора. Фагот также утверждает, что тот, кто делает это во время полномасштабной войны, — это враг страны. В частности, речь идет о Светлане Лободе.

"Это покажет время. Я всегда говорил, что, если ты делаешь песню на русском языке, ты вносишь вклад в российскую культуру. Если сейчас после того, как мы все осознали, ты продолжаешь вносить вклад в российскую культуру, то ты — враг Украины. Здесь не может быть никаких нюансов. Если говорить о публичных людях, здесь уже совсем другой подход", — говорит Фагот.

Певец Фагот во время интервью ТСН. Фото: скриншот с YouTube

Также солист группы "ТНМК" говорит, что каждый человек, который сейчас создает качественный контент на украинском языке, находится на стороне страны. Поэтому Фагот призвал поддерживать таких людей.

"Если они впоследствии снова начнут делать русскоязычный контент, тогда мы поймем, что они временно "переобулись". А сейчас каждая мощная единица, которая делает качественный украиноязычный контент, она на нашей стороне. Поэтому сейчас их нельзя забрасывать г*вном, надо их тоже поддерживать. Но если сейчас кто-то продолжает делать русскоязычный контент, это уже downstairs (вниз по лестнице, — Ред.)", — добавил украинский артист.

Фагот во время войны в Украине

Известный исполнитель с начала полномасштабного вторжения пошел защищать родную страну от российских оккупантов. Он записывался в ТрО, затем присоединился к одному батальону, а впоследствии отправился на южные и восточные направления.

Украинский артист Фагот в составе ТрО в начале войны. Фото: Instagram Фагота

Сегодня Фагот вместе со своей группой "ТНМК" дает разные благотворительные концерты, во время которых собирает деньги в поддержку Украины. Недавно артист показал снимки выступления в Австрии.

Артист Фагот на концерте в Австрии. Фото: Instagram Фагота

Фагот с группой "ТНМК" на концерте в Австрии. Фото: Instagram Фагота

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