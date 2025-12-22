Відео
Головна Life Федінчик зізнався, що насправді сталося між ним і Денисенко

Федінчик зізнався, що насправді сталося між ним і Денисенко

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 15:20
Федінчик вперше відверто розповів про розлучення — чи була зрада від Денисенко
Український актор Андрій Федінчик. Фото: кадр з відео

Український актор Андрій Федінчик розкрив правду про стосунки з колишньою дружиною Наталкою Денисенко. Він зізнався, чи була насправді зрада зі сторони жінки.

Про це Андрій Федінчик розповів в інтерв'ю Аліні Доротюк, яке вийшло у понеділок, 22 грудня.

Читайте також:

Чи зраджувала Денисенко Федінчика

Актор розповів про колишні стосунки без особливого ентузіазму. Він зазначив, що це для нього важка тема, яку не дуже хотілося б підіймати. Був момент, коли чоловік відчув, що стосунки дали тріщину.

"Я не хочу углублятися в усю цю історію, якщо чесно. Все дуже просто. Я відчув вже, це був, напевно, січень, початок січня, я приїхав з операції, що вона вже не зі мною", — зізнався Федінчик.

Він додав, що саме після цього запитав у Денисенко, чи є у неї хтось. Вона відповіла, що не закохана ні в кого і стосунків на стороні немає. Зрештою пара вирішила розлучитися, однак актор пропонував дружині зберегти сім'ю.

"Просто я ще не знав всієї правди", — додав Федінчик.

Він заявив, що через деякий час дізнався правду від близьких друзів про те, що Денисенко довгий час була у стосунках "із близькою людиною з її оточення".

"Це було величезним ударом. Ну, я скажу так, по-хорошому треба говорити правду", — додав актор.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, Андрій Федінчик та Наталка Денисенко були у шлюбі вісім років. Про розлучення пари стало відомо у травні 2025 року.

Також ми розповідали про те, раніше чоловік переніс складну операцію. Денисенко розповіла деталі про реабілітацію військового.

Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
