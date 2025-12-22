Видео
Главная Life Фединчик признался, что вправду случилось между ним и Денисенко

Фединчик признался, что вправду случилось между ним и Денисенко

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 15:20
Фединчик впервые откровенно рассказал о разводе — была ли измена от Денисенко
Украинский актер Андрей Фединчик. Фото: кадр из видео

Украинский актер Андрей Фединчик раскрыл правду об отношениях с бывшей женой Натальей Денисенко. Он признался, была ли на самом деле измена со стороны женщины.

Об этом Андрей Фединчик рассказал в интервью Алине Доротюк, которое вышло в понедельник, 22 декабря.

Читайте также:

Изменяла ли Денисенко Фединчику

Актер рассказал о бывших отношениях без особого энтузиазма. Он отметил, что это для него тяжелая тема, которую не очень хотелось бы поднимать. Был момент, когда мужчина почувствовал, что отношения дали трещину.

"Я не хочу углубляться во всю эту историю, если честно. Все очень просто. Я почувствовал уже, это был, наверное, январь, начало января, я приехал с операции, что она уже не со мной", — признался Фединчик.

Он добавил, что именно после этого спросил у Денисенко, есть ли у нее кто-то. Она ответила, что не влюблена ни в кого и отношений на стороне нет. В конце концов пара решила расстаться, однако актер предлагал жене сохранить семью.

"Просто я еще не знал всей правды", — добавил Фединчик.

Он заявил, что через некоторое время узнал правду от близких друзей о том, что Денисенко долгое время была в отношениях "с близким человеком из ее окружения".

"Это было огромным ударом. Ну, я скажу так, по-хорошему надо говорить правду", — добавил актер.

Напомним, ранее мы писали о том, Андрей Фединчик и Наталья Денисенко были в браке восемь лет. О разводе пары стало известно в мае 2025 года.

Также мы рассказывали о том, ранее мужчина перенес сложную операцию. Денисенко рассказала детали о реабилитации военного.


Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
