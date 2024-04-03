Як привернути гроші — 4 цікаві народні прикмети

Дівчина, яка поклала гроші на обличчя. Фото: Freepik

Існує декілька народних прикмет, які допомагають людині мати багато грошей у гаманці. Тому варто знати, які прості, хоч і дещо дивні, забобони здатні зробити так, щоб у вашій оселі завжди лежали гроші, а гаманець ніколи не був порожнім.

Новини.LIVE розповідає про ці прикмети.

Читайте також:

Народні прикмети на покращення фінансового становища

Додавання сухих дріжджів

У давні часи предки вірили, що для того, щоб вдома завжди лежали гроші, до гаманця потрібно класти невеликий пакетик сухих дріжджів. Попри те, що декому ця забобона здається кумедною, предки вірили, що як тісто росте на дріжджах, така сама буде ситуація і з грошима.

Жінка, яка дістає гроші з гаманця. Фото: Pinterest

Лист осикового дерева

З давніх давен люди були впевнені в тому, що дерево осики має доволі магічний вплив. Предки вірили, що осиковий лист символізує багатство і гроші. А якщо покласти цей лист у місці, де ви тримаєте гроші, то він може притягнути багатство, немов справжній магніт.

Щаслива купюра з датою народження

Якщо ви вирішите витратити на щось щасливу купюру, то вам не вдасться зібрати гроші. До того ж, у майбутньому житті ви ризикуєте жити у справжніх злиднях. Фахівці радять використовувати банкноти, на яких зображена дата вашого народження. Більш ефективним буде наявність двох останніх цифр на банкноті.

Чоловік, який тримає долари в руці. Фото: Pexels

Монета з червоною ниткою

Люди в Китаї прив’язують червоні нитки до монет, оскільки вірять, що цей метод є справжнім талісманом і допоможе сім’ї накопичити гроші. Це звичайна кругла монета, яка має всередині квадратний отвір. Дуже часто ці монети мають на собі зображені ієрогліфи. Власне вони і є символом багатства.

Здебільшого, люди кладуть ці монети якнайближче до грошей, але в цьому випадку дуже важлива кількість цих монет. Якщо ви покладете лише дві монети, вам вдасться зібрати трохи більше грошей, а ось три монети допоможуть вам піднятися кар’єрними сходами.

Нагадаємо, ми писали про те, як потрібно правильно дарувати гроші, щоб не зіпсувати життя людини.

Раніше ми розповідали про те, чому в жодному разі не можна повертати порожній посуд.

Також ми повідомляли про те, що не можна повертати, щоб не накликати біду.