Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Кошелек больше никогда не будет пустым — как привлечь деньги arrow

Кошелек больше никогда не будет пустым — как привлечь деньги

3 апреля 2024 04:17
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Как привлечь деньги — 4 интересные народные приметы
Девушка, которая положила деньги на лицо. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Существует несколько народных примет, которые помогают человеку иметь много денег в кошельке. Поэтому стоит знать, какие простые, хоть и несколько странные, предрассудки способны сделать так, чтобы в вашем доме всегда лежали деньги, а кошелек никогда не был пустым.

Новини.LIVE рассказывает об этих приметах.

Читайте также:

Народные приметы для улучшения финансового положения

Добавление сухих дрожжей

В давние времена предки верили, что для того, чтобы дома всегда лежали деньги, в кошелек нужно класть небольшой пакетик сухих дрожжей. Несмотря на то, что некоторым это предрассудок кажется забавным, предки верили, что как тесто растет на дрожжах, такая же ситуация будет и с деньгами.

Женщина, которая достает деньги из кошелька
Женщина, которая достает деньги из кошелька. Фото: Pinterest

Лист осинового дерева

С давних времен люди были уверены в том, что дерево осины оказывает довольно магическое влияние. Предки верили, что осиновый лист символизирует богатство и деньги. А если положить этот лист в месте, где вы держите деньги, то он может привлечь богатство, словно настоящий магнит.

Счастливая купюра с датой рождения

Если вы решите потратить на что-нибудь счастливую купюру, то вам не удастся собрать деньги. К тому же, в будущей жизни вы рискуете жить в настоящей нищете. Специалисты советуют использовать банкноты, на которых изображена дата вашего рождения. Более эффективным будет наличие двух последних цифр на банкноте.

Мужчина, держащий доллары в руке.
Человек, держащий доллары в руке. Фото: Pexels

Монета с красной нитью

Люди в Китае привязывают красные нити к монетам, поскольку верят, что этот метод является настоящим талисманом и поможет семье накопить деньги. Это обычная круглая монета, имеющая внутри квадратное отверстие. Очень часто эти монеты имеют на себе изображенные иероглифы. По сути, они и являются символом богатства.

В основном, люди кладут эти монеты как можно ближе к деньгам, но в этом случае очень важно количество этих монет. Если вы положите только две монеты, вам удастся собрать немного больше денег, а вот три монеты помогут вам подняться по карьерной лестнице.

Напомним, мы писали о том, как нужно правильно дарить деньги, чтобы не испортить жизнь человека.

Раньше мы рассказывали о том, почему ни в коем случае нельзя возвращать пустую посуду.

Также мы сообщали о том, что нельзя возвращать, чтобы не навлечь беду.

советы
суеверия
деньги
народные приметы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК