Как привлечь деньги — 4 интересные народные приметы

Девушка, которая положила деньги на лицо. Фото: Freepik

Существует несколько народных примет, которые помогают человеку иметь много денег в кошельке. Поэтому стоит знать, какие простые, хоть и несколько странные, предрассудки способны сделать так, чтобы в вашем доме всегда лежали деньги, а кошелек никогда не был пустым.

Новини.LIVE рассказывает об этих приметах.

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Добавление сухих дрожжей

В давние времена предки верили, что для того, чтобы дома всегда лежали деньги, в кошелек нужно класть небольшой пакетик сухих дрожжей. Несмотря на то, что некоторым это предрассудок кажется забавным, предки верили, что как тесто растет на дрожжах, такая же ситуация будет и с деньгами.

Женщина, которая достает деньги из кошелька. Фото: Pinterest

Лист осинового дерева

С давних времен люди были уверены в том, что дерево осины оказывает довольно магическое влияние. Предки верили, что осиновый лист символизирует богатство и деньги. А если положить этот лист в месте, где вы держите деньги, то он может привлечь богатство, словно настоящий магнит.

Счастливая купюра с датой рождения

Если вы решите потратить на что-нибудь счастливую купюру, то вам не удастся собрать деньги. К тому же, в будущей жизни вы рискуете жить в настоящей нищете. Специалисты советуют использовать банкноты, на которых изображена дата вашего рождения. Более эффективным будет наличие двух последних цифр на банкноте.

Человек, держащий доллары в руке. Фото: Pexels

Монета с красной нитью

Люди в Китае привязывают красные нити к монетам, поскольку верят, что этот метод является настоящим талисманом и поможет семье накопить деньги. Это обычная круглая монета, имеющая внутри квадратное отверстие. Очень часто эти монеты имеют на себе изображенные иероглифы. По сути, они и являются символом богатства.

В основном, люди кладут эти монеты как можно ближе к деньгам, но в этом случае очень важно количество этих монет. Если вы положите только две монеты, вам удастся собрать немного больше денег, а вот три монеты помогут вам подняться по карьерной лестнице.

Напомним, мы писали о том, как нужно правильно дарить деньги, чтобы не испортить жизнь человека.

Раньше мы рассказывали о том, почему ни в коем случае нельзя возвращать пустую посуду.

Также мы сообщали о том, что нельзя возвращать, чтобы не навлечь беду.