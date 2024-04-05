Гороскоп на 5 квітня 2024 року для всіх знаків Зодіаку — астрологічний прогноз

Астрологічне коло зі знаками Зодіаку. Фото ілюстративне: Freepik

5 квітня — 26 місячна доба, яка вважається доволі важкою і критичною. У цей день краще не займатися активною діяльністю і зберегти життєву енергію. Місяць у знаку Водолія, тому можна мати справи з нерухомістю, а також суспільною і політичною діяльністю.

Новини.LIVE розповідають, що прогнозують астрологи всім знакам Зодіаку в цю п’ятницю.

Читайте також:

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати гороскоп на 5 квітня:

Овен

Сьогодні ви можете відчути творчий блок, але в плані фінансів у вас буде набагато краще становище. Що стосується стану здоров’я, то ви, можливо, захочете зменшити кількість тренувань. Астрологи радять зайнятися плаванням.

Телець

Тим, в кого немає роботи, вдасться знайти своє місце в якійсь компанії. Якщо говорити про здоров’я, то сьогодні, скоріш за все, вашим слабким місцем стане шкіра, особливо, якщо вона схильна до висипань або жирна. Зірки радять правильно подбати про шкіру.

Близнюки

На вашому шляху відкриються двері, про які ви навіть гадки не мали, і цей час принесе вам грошову безпеку. Зараз вам потрібна нова схема тренувань, а астрологи радять вам зайнятися, наприклад, сальсою або піти на бальні танці.

Рак

Астрологи рекомендують вам внести певні зміни у витрачання своїх грошей і намагатися заощадити, щоб мати надійній план про всяк випадок. Сьогодні варто подбати про своє здоров’я і фізичну форму, адже на вашому шляху можуть виникнути певні перешкоди.

Лев

Сьогодні є великий ризик втратити гроші. Проте, на роботі між вами і колегами є неймовірна динаміка, тому астрологи радять покликати їх кудись випити після роботи. Ймовірно, сьогодні вас турбуватиме якийсь біль, тому астрологи радять вживати більше овочів у цей день.

Діва

Якщо ви ніде не працюєте, можливо, саме сьогодні вам зателефонують з цікавою пропозицією. Якщо у вас є робота, то астрологи радять вам більше спілкуватися з колегами. Сьогодні вам краще пройти обстеження, а вашим слабким місцем буде горло, тому краще не пити холодні напої.

Терези

На вас чекає доволі продуктивний день, а ваше фінансове становище буде досить хорошим. Якщо ви почали активно тренуватися, вживайте якомога більше білку. Також змініть трохи свій раціон харчування відповідно до нового способу життя.

Скорпіон

У фінансовому плані сьогодні у вас не все так, як би вам хотілося. Астрологи радять триматися якнайдалі від колег під знаком Стрілець, адже сьогодні ви не знайдете спільну мову. Вашим слабким місцем у цей день стане горло. Також сьогодні краще не дивитися телевізор до пізньої ночі.

Стрілець

Ви дуже часто сумніваєтеся в тому, чи на правильному ви шляху, але астрологи радять отримувати задоволення від поточної роботи. Ви можете зробити здоровий спосіб життя доволі легким, а астрологи радять вам і далі готувати смачні страви.

Козеріг

Через помилку адміністратора ви можете сумніватися в тому, чи цінять вас на роботі. Якщо це дійсно так, то сміливо шукайте іншу роботу. Приготуйтеся до певних змін.

Водолій

Член вашої сім’ї сьогодні може мати певні проблеми з грошима. Якщо на роботі у вас з’явилися неприємності, зірки радять вам порадувати себе чимось. Сьогодні ваш психічний стан покращиться, але виникнуть проблеми зі шкірою.

Риби

У цей день вам вдасться відчути себе більш зосередженими і наполеглими, коли йдеться про вашу роботу. Астрологи радять лягти сьогодні спати трохи раніше, щоб покращити стан здоров’я.

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку вважаються найбільш песимістичними.

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку зовсім не вміють розслаблятися.

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку найбільше люблять про всіх пліткувати.