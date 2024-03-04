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Склянка наполовину порожня — чотири знаки Зодіаку, які є песимістами

4 березня 2024 19:22
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Чотири знаки Зодіаку є справжніми песимістами
Чоловік, який тримає намальоване сумне обличчя. Фото: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Песимісти кажуть, що склянка наполовину порожня, а оптимісти — що вона наполовину повна, а це залежить від того, до якого зодіакального знаку вони належать. Астрологи розповіли, які чотири знаки Зодіаку є справжніми песимістами і завжди мають тільки негативні думки.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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Козеріг

Представники цього зодіакального знаку можуть бути досить педантичними, і коли щось йде в них не так, як вони собі планували, вони починають дуже драматизувати. Люди, народжені під цим зодіакальним знаком, здатні сумніватися у власних силах і в оточуючих, через що і можуть бути песимістами.

Символ знака Зодиака Козерог
Символ знаку Зодіаку Козеріг. Фото ілюстративне: Freepik

Діва

Люди, які народилися під цим знаком Зодіаку, завжди все критикують і в усьому сумніваються. Навіть у період справжнього щастя представники Діви шукають каверзну, вважаючи, що не може бути все настільки ідеальним. А ось навколишні можуть вважати представників цього знаку справжніми буркунами.

Символ знака Зодиака Дева
Символ знаку Зодіаку Діва. Фото ілюстративне: Freepik

Рак

Ті, хто народився під цим зодіакальним знаком, здатні сприймати все занадто близько до серця і не справлятися з надмірною кількість емоцій. Людям під знаком Раку простіше повірити у те, що ситуація закінчиться на поганій ноті, ніж потім у майбутньому розчаруватися.

Символ знака Зодиака Рак
Символ знаку Зодіаку Рак. Фото ілюстративне: Freepik

Скорпіон

Представники цього знаку Зодіаку вміють бути досить підозрілими особистостями і далеко не з першої зустрічі довіряти людям. Також це проявляється у звичайних життєвих ситуаціях. Саме через це у житті дуже часто зустрічаються представники Скорпіона, які є справжніми песимістами і мають більше негативних, ніж позитивних думок.

Символ знака Зодиака Скорпион
Символ знаку Зодіаку Скорпіон. Фото ілюстративне: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку вважаються найдобрішими серед усіх. 

Раніше ми розповідали про те, яких знаків Зодіаку вважають найбільшими пліткарями. 

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку є найрозумнішими серед інших.

гороскоп
Астрологія
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