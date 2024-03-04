Чоловік, який тримає намальоване сумне обличчя. Фото: Pinterest

Песимісти кажуть, що склянка наполовину порожня, а оптимісти — що вона наполовину повна, а це залежить від того, до якого зодіакального знаку вони належать. Астрологи розповіли, які чотири знаки Зодіаку є справжніми песимістами і завжди мають тільки негативні думки.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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Козеріг

Представники цього зодіакального знаку можуть бути досить педантичними, і коли щось йде в них не так, як вони собі планували, вони починають дуже драматизувати. Люди, народжені під цим зодіакальним знаком, здатні сумніватися у власних силах і в оточуючих, через що і можуть бути песимістами.

Символ знаку Зодіаку Козеріг. Фото ілюстративне: Freepik

Діва

Люди, які народилися під цим знаком Зодіаку, завжди все критикують і в усьому сумніваються. Навіть у період справжнього щастя представники Діви шукають каверзну, вважаючи, що не може бути все настільки ідеальним. А ось навколишні можуть вважати представників цього знаку справжніми буркунами.

Символ знаку Зодіаку Діва. Фото ілюстративне: Freepik

Рак

Ті, хто народився під цим зодіакальним знаком, здатні сприймати все занадто близько до серця і не справлятися з надмірною кількість емоцій. Людям під знаком Раку простіше повірити у те, що ситуація закінчиться на поганій ноті, ніж потім у майбутньому розчаруватися.

Символ знаку Зодіаку Рак. Фото ілюстративне: Freepik

Скорпіон

Представники цього знаку Зодіаку вміють бути досить підозрілими особистостями і далеко не з першої зустрічі довіряти людям. Також це проявляється у звичайних життєвих ситуаціях. Саме через це у житті дуже часто зустрічаються представники Скорпіона, які є справжніми песимістами і мають більше негативних, ніж позитивних думок.

Символ знаку Зодіаку Скорпіон. Фото ілюстративне: Freepik

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