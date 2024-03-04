Мужчина, который держит нарисованное грустное лицо. Фото: Pinterest

Пессимисты говорят, что стакан наполовину пустой, а оптимисты — что он наполовину полный, а это зависит от того, к какому зодиакальному знаку они относятся. Астрологи рассказали, какие четыре знака Зодиака являются настоящими пессимистами и всегда имеют только негативные мысли.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Козерог

Представители этого зодиакального знака могут быть достаточно щепетильными, и когда что-то идет у них не так, как они себе планировали, они начинают очень драматизировать. Люди, рожденные под этим зодиакальным знаком, способны сомневаться в собственных силах и окружающих, из-за чего и могут быть пессимистами.

Символ знака Зодиака Козерог. Фото иллюстративное: Freepik

Дева

Люди, родившиеся под этим знаком Зодиака, всегда все критикуют и во всем сомневаются. Даже в период настоящего счастья представители Девы ищут подвох, считая, что не может быть все настолько идеальным. А вот окружающие могут считать представителей этого знака настоящими донниками.

Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Freepik

Рак

Те, кто родился под этим зодиакальным знаком, способны воспринимать все слишком близко к сердцу и не справляться с избыточным количеством эмоций. Людям под знаком Рака проще поверить, что ситуация закончится на плохой ноте, чем потом в будущем разочароваться.

Символ знака Зодиака Рак. Фото иллюстративное: Freepik

Скорпион

Представители этого знака Зодиака могут быть достаточно подозрительными личностями и далеко не с первой встречи доверять людям. Также это проявляется в обычных жизненных ситуациях. Именно поэтому в жизни очень часто встречаются представители Скорпиона, которые являются настоящими пессимистами и имеют больше негативных, чем позитивных мыслей.

Символ знака Зодиака Скорпион. Фото иллюстративное: Freepik

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака считаются самыми добрыми из всех.

Раньше мы рассказывали о том, каких знаков Зодиака считают самыми большими сплетниками.

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