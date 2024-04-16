Чи можна працювати на городі у Страсний тиждень і Великдень — настанови церкви

Чоловік працює на городі. Фото: freepik.com

Вже зовсім скоро православні українці будуть відзначати велике свято — Великдень. Його чекають з нетерпінням. А у Страсний тиждень ретельно готуються до майбутньої урочистої дати. Однак у самому розпалі городній та садовий сезони. Хочеться встигнути зробити якомога більше справ, щоб мати великий врожай. Ба більше для багатьох можливість попрацювати на присадибній ділянці випадає лише у вихідні.

Тож, чи забороняє церква працювати на городі та в саду у Страсний тиждень та Великдень, чи вважається це гріхом, чи варто очікувати через це різних бід і невдач або ж це лише забобони, Новини.LIVE розповідає далі в матеріалі.

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Наші предки вірили, що впродовж Великого або Страсного тижня та й у сам Великдень категорично не можна працювати у землі. У цей період всі городні та садові роботи припинялися, адже це було великим гріхом перед Богом.

Існували прикмети, що земля цього тижня "не приймає насіння", тож, що не посади, а воно не виросте або ж врожай буде бідним.

Страсний тиждень починається з Великого понеділка, вірили, якщо цього дня працювати на городі, весь врожай заллють дощі й він згниє. А якщо працювати у середу — садовину та городину поб'є град.

Не можна у Великодню седмицю й виконувати інші роботи пов'язані із садівництвом та городництвом вони також успіху не принесуть. У сам Великдень особливо небезпечним вважалося рубати дрова, пиляти, різати.

Робота на городі. Фото: google.com

Що кажуть священнослужителі?

Як зазначають священники, у Біблії немає суворої заборони, яка б обмежувала дії людей. Тож, очевидно, що садові та городні роботи не будуть вважатися гріхом.

Однак все ж не варто у Страсний тиждень і на Великдень працювати на присадибній ділянці. Певною мірою це пов'язано з тим, що у цей період віряни мають присвячувати вільний час молитвам, духовним роздумам, згадуванню останніх днів земного життя Ісуса Христа. Варто відкинути усе мирське та матеріальне, щоб зосередитися на дійсно важливих речах.

Звичайно, й на сам Великдень ніхто не працює, адже це свято, що символізує радість. Цього дня згадується перемога Ісуса Христа над гріхом і смертю, що для вірян є головною подією історії, яка відкрила кожній людині шлях у Царство Небесне, в рай, втрачений Адамом і Євою.

Але, знову ж таки, якщо у вас немає іншого дня, щоб виконати ті чи інші обов'язки, роботи, гріхом це вважатися не буде. А якщо щось робиться, щоб допомогти ближньому, приміром, перекопати город для бабусі, якій нікому більше допомогти, то це навіть вітається. Священнослужителі підкреслюють, що всяка добра справа не є гріхом і її можна робити будь-коли.

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