Можно ли работать на огороде в Страстную неделю и Пасху — наставления церкви

Грех или суеверия — можно ли работать на огороде в Страстную неделю и Пасху
Уже совсем скоро православные украинцы будут отмечать большой праздник — Пасху. Его ждут с нетерпением. А в Страстную неделю тщательно готовятся к предстоящей торжественной дате. Однако в самом разгаре огородный и садовый сезоны. Хочется успеть сделать побольше дел, чтобы иметь большой урожай. Более того, для многих возможность поработать на приусадебном участке выпадает только в выходные.
Но, запрещает ли церковь работать на огороде и в саду в Страстную неделю и Пасху, считается ли это грехом, стоит ли ожидать из-за этого разных бед и неудач или это лишь суеверия, Новини.LIVE рассказывает далее в материале.
Что говорят народные обычаи и приметы?
Наши предки верили, что на протяжении Великой или Страстной недели и в саму Пасху категорически нельзя работать на земле. В этот период все огородные и садовые работы прекращались, это было большим грехом перед Богом.
Существовали приметы, что земля на этой неделе "не принимает семена", поэтому, что не посади, а оно не вырастет или урожай будет бедным.
Страстная неделя начинается с Великого понедельника, верили, если в этот день работать на огороде, весь урожай зальют дожди и он сгниет. А если работать в среду — фрукты и овощи побьет град.
Нельзя в Пасхальную седмицу выполнять другие работы, связанные с садоводством и огородничеством, они также успеха не принесут. В саму Пасху особенно опасным считалось рубить дрова, пилить, резать.
Что говорят священнослужители?
Как отмечают священники, в Библии нет строгого запрета, который бы ограничивал действия людей. Очевидно, что садовые и огородные работы не будут считаться грехом.
Однако все же не стоит в Страстную неделю и на Пасху работать на приусадебном участке. Это связано с тем, что в этот период верующие должны посвящать свободное время молитвам, духовным размышлениям, упоминанию последних дней земной жизни Иисуса Христа. Следует отбросить все мирское и материальное, чтобы сосредоточиться на действительно важных вещах.
Конечно, и на саму Пасху никто не работает, ведь это праздник, символизирующий радость. В этот день вспоминается победа Иисуса Христа над грехом и смертью, что для верующих является главным событием истории, открывшим каждому человеку путь в Царство Небесное, в рай, потерянный Адамом и Евой.
Но, опять же таки, если у вас нет другого дня, чтобы выполнить те или иные обязанности, работы, грехом это считаться не будет. А если что-либо делается, чтобы помочь ближнему, к примеру, скопать огород для бабушки, которой некому больше помочь, то это даже приветствуется. Священнослужители подчеркивают, что всякое благое дело не есть грех и его можно делать когда угодно.
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