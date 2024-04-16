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Грех или суеверия — можно ли работать на огороде в Страстную неделю и Пасху

16 апреля 2024 07:30
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Можно ли работать на огороде в Страстную неделю и Пасху — наставления церкви
Человек работает на огороде. Фото: freepik.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Уже совсем скоро православные украинцы будут отмечать большой праздник — Пасху. Его ждут с нетерпением. А в Страстную неделю тщательно готовятся к предстоящей торжественной дате. Однако в самом разгаре огородный и садовый сезоны. Хочется успеть сделать побольше дел, чтобы иметь большой урожай. Более того, для многих возможность поработать на приусадебном участке выпадает только в выходные.

Но, запрещает ли церковь работать на огороде и в саду в Страстную неделю и Пасху, считается ли это грехом, стоит ли ожидать из-за этого разных бед и неудач или это лишь суеверия, Новини.LIVE рассказывает далее в материале.

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Наши предки верили, что на протяжении Великой или Страстной недели и в саму Пасху категорически нельзя работать на земле. В этот период все огородные и садовые работы прекращались, это было большим грехом перед Богом.

Существовали приметы, что земля на этой неделе "не принимает семена", поэтому, что не посади, а оно не вырастет или урожай будет бедным.

Страстная неделя начинается с Великого понедельника, верили, если в этот день работать на огороде, весь урожай зальют дожди и он сгниет. А если работать в среду — фрукты и овощи побьет град.

Нельзя в Пасхальную седмицу выполнять другие работы, связанные с садоводством и огородничеством, они также успеха не принесут. В саму Пасху особенно опасным считалось рубить дрова, пилить, резать.

 

Можно ли работать на огороде и в саду в Страстную неделю
Работа в огороде. Фото: google.com

Что говорят священнослужители?

Как отмечают священники, в Библии нет строгого запрета, который бы ограничивал действия людей. Очевидно, что садовые и огородные работы не будут считаться грехом.

Однако все же не стоит в Страстную неделю и на Пасху работать на приусадебном участке. Это связано с тем, что в этот период верующие должны посвящать свободное время молитвам, духовным размышлениям, упоминанию последних дней земной жизни Иисуса Христа. Следует отбросить все мирское и материальное, чтобы сосредоточиться на действительно важных вещах.

Конечно, и на саму Пасху никто не работает, ведь это праздник, символизирующий радость. В этот день вспоминается победа Иисуса Христа над грехом и смертью, что для верующих является главным событием истории, открывшим каждому человеку путь в Царство Небесное, в рай, потерянный Адамом и Евой.

Но, опять же таки, если у вас нет другого дня, чтобы выполнить те или иные обязанности, работы, грехом это считаться не будет. А если что-либо делается, чтобы помочь ближнему, к примеру, скопать огород для бабушки, которой некому больше помочь, то это даже приветствуется. Священнослужители подчеркивают, что всякое благое дело не есть грех и его можно делать когда угодно.

Ранее мы писали, можно ли работать на огороде и в саду в ретроградный Меркурий, который продлится до 25 апреля.

Напомним, мы рассказывали, какие сорта картофеля точно не стоит выбирать украинцам для посадки.

Также советуем узнать, какую пользу может принести полынь на огороде.

праздники
работа
Пасха
советы
огород
садоводство

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