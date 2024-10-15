Халатне відношення — як правильно сказати українською

Чоловік зробив безлад на робочому столі. Ілюстративне фото: Freepick

Українці часто замислюються над тим, як правильніше вживати той, чи інший вислів, аби це не було русизмом. Цього разу ми розберемо, чи правильно казати українською слово "халатний".

Про це повідомили мовознавці на платформі "Мова ДНК нації".

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Халатне відношення чи недбале ставлення

Мовознавці зазначають, що слово "халатний" і відповідно розповсюджений вислів "халатне відношення" є калькою з російською мови. В Україні правильніше вживати слово "недбалий".

Словники пропонують також декілька синонімів, які використовуються, залежно від контексту:

"недбайливий";

"несумлінний";

"неакуратний".

Що стосується вислову "халатне відношення", то в українській мові стилістично краще сказати "недбале ставлення".

Наприклад, вираз "халатне ставлення до роботи" ми заміняємо на "недбале ставлення до роботи".

Як сказати "халатне відношення" українською. Фото: Мова ДНК нації

Нагадаємо, мовознавці також пояснили, як українською правильно називати певні різновиди солодощів.

Також ми повідомляли, що слово "прострочений" є цілком українським і не вважається русизмом. Але має кілька значень.