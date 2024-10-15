Халатное отношение — как правильно сказать на украинском

Человек совершил беспорядок на рабочем столе. Иллюстративное фото: Freepick

Украинцы часто задумываются над тем, как правильнее употреблять то или иное выражение, чтобы это не было русизмом. На этот раз мы разберем, правильно ли говорить на украинском слово "халатный".

Об этом сообщили языковеды на платформе "Язык ДНК нации".

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Халатное отношение или небрежное отношение

Языковеды отмечают, что слово "халатний" и соответственно распространенное выражение "халатне відношення" является калькой с русского языка. В Украине правильнее употреблять слово "недбалий".

Словари предлагают также несколько синонимов, которые используются в зависимости от контекста:

"недбайливий";

"несумлінний";

"неакуратний".

Что касается изречения "халатне відношення", то в украинском языке стилистически лучше сказать "недбале ставлення".

Например, выражение "халатне ставлення до роботи" мы заменяем на "недбале ставлення до роботи".

Как сказать "халатное отношение" на украинском. Фото: Язык ДНК нации.

Напомним, языковеды также объяснили, как на украинском правильно называть определенные разновидности сладостей.

Также мы сообщали, что слово "просроченный" является полностью украинским и не считается русизмом. Но имеет несколько значений.