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Як прибрати жахливе похмілля після Нового року в домашніх умовах

1 січня 2024 13:15
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова
Як прибрати похмілля після Нового року-2024 швидко і ефективно — найкращі методи
Чоловік, який страждає від похмілля після Нового року. Фото: Freepik
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова

Новий рік — це найголовніше свято року, але багато людей зранку страждає від поганого самопочуття. Тому важливо знати, як можна зняти похмільний синдром народними засобами і як покращити самопочуття домашніми засобами.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами зняття похмільного синдрому після Нового року.

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Як прибрати похмілля після Нового року вдома

Після веселої і бурхливої новорічної ночі багато людей зранку першого січня погано себе почуває. Тому варто знати, як можна зняти похмілля в домашніх умовах, щоб нікуди не виходити. 

Женщина, страдающая от плохого самочувствия
Жінка, яка страждає під поганого самопочуття. Фото: Freepik

Контрастний душ

Щоб полегшити симптоми похмільного синдрому, можна зранку прийняти контрастний душ, але важливо, щоб у вас не було проблем із судинами.

Великий об’єм води

Також слід вживати багато води, але краще буде, якщо вона буде мінеральною без газу. Якщо вас мучає печія, варто купити лужну воду.

Безалкогольний мохіто

Щоб зробити безалкогольний мохіто вдома, візьміть склянку, киньте туди гурток лимона або лайма, додайте свіжої м’яти і щіпку цукру. Зверху налийте мінеральної води і додайте льоду.

Класичний розсіл

Напевно кожна людина знає, що розсіл — це традиційний метод боротьби з похміллям. Тому тут можна взяти будь-який розсіл, який є у вашому холодильнику, наприклад, капустяний, огірковий або розсіл від мочених яблук.

М’ятний чай

Такий чай добре допомагає уникнути нудоти, якщо виникає таке відчуття всередині. Звечора залийте м’ятний чай у термос, і вже зранку можна насолоджуватися гарно настояним напоєм.

Освіжаючий коктейль

Цей домашній засіб також допоможе прибрати похмільний синдром після Нового року. Щоб його приготувати, варто віджати сік селери та моркви, додати туди лимонний сік і м’яту.

Заварена кориця 

Кориця також гасить відчуття нудоти всередині, яка виникає після великої кількості алкогольних напоїв. Просто заваріть її з вечора і гарно остудіть, після чого можна пити маленькими ковтками.

Яловичий бульйон

Бульйон, сам по собі, є чудовим способом боротьби з похміллям після веселого вечора або ночі. А ось яловичий бульйон допомагає відновити функцію кишківника і шлунка.

Нагадаємо, ми писали про те, що категорично не можна робити на Новий рік-2024. 

Раніше ми розповідали про те, чим можна прикрасити свою оселю на Новий рік-2024. 

Також ми повідомляли про те, що можна подарувати на Новий рік-2024 за невеликі гроші.

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