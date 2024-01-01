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Как убрать ужасное похмелье после Нового года в домашних условиях

1 января 2024 13:15
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова
Как убрать похмелье после Нового года-2024 быстро и эффективно — самые лучшие методы
Мужчина, страдающий от похмелья после Нового года. Фото: Freepik
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова

Новый год — это самый главный праздник года, но многие люди с утра страдают от плохого самочувствия. Поэтому важно знать, как можно снять похмельный синдром народными средствами и как улучшить самочувствие домашними средствами.

Новини.LIVE делится лучшими советами снятия похмельного синдрома после Нового года.

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Как убрать похмелье после Нового года дома

После веселой и бурной новогодней ночи многие утром первого января плохо себя чувствуют. Поэтому следует знать, как можно снять похмелье в домашних условиях, чтобы никуда не выходить.

Женщина, страдающая от плохого самочувствия
Женщина, страдающая от плохого самочувствия. Фото: Freepik

Контрастный душ

Чтобы облегчить симптомы похмельного синдрома, можно с утра принять контрастный душ, но важно, чтобы у вас не было проблем с сосудами.

Большой объем воды

Также следует употреблять много воды, но лучше будет, если она будет минеральной без газа. Если вас мучает изжога, стоит купить щелочную воду.

Безалкогольный мохито

Чтобы сделать безалкогольный мохито дома, возьмите стакан, бросьте туда кружок лимона или лайма, добавьте свежую мяту и щепотку сахара. Сверху налейте минеральной воды и добавьте льда.

Классический рассол

Наверное, каждый человек знает, что рассол — это традиционный метод борьбы с похмельем. Поэтому здесь можно взять любой рассол, который есть в вашем холодильнике, например, капустный, огуречный или рассол от моченых яблок.

Мятный чай

Такой чай хорошо помогает избежать тошноты, если возникает такое чувство внутри. С вечера залейте мятный чай в термос, и уже с утра можно наслаждаться хорошо настоянным напитком.

Освежающий коктейль

Это домашнее средство также поможет убрать похмельный синдром после Нового года. Чтобы его приготовить, следует отжать сок сельдерея и моркови, добавить туда лимонный сок и мяту.

Заваренная корица

Корица также гасит чувство тошноты внутри, возникающей после большого количества алкогольных напитков. Просто заварите ее с вечера и хорошо остудите, после чего можно пить маленькими глотками.

Говяжий бульон

Бульон, сам по себе, является отличным способом борьбы с похмельем после веселого вечера или ночи. А вот говяжий бульон помогает восстановить функцию кишечника и желудка.

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