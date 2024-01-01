Як ефективно боротися із запотілими вікнами — найкращі народні методи

Людина, яка протирає запотіле вікно. Фото: Medium

Якщо на вікнах з’являється конденсат, це означає, що надворі знизилася температура повітря. Це, в свою чергу, не тільки погіршує зовнішній вигляд вікон, а й може спровокувати плісняву і викликати появу проблем зі здоров’ям, тому від цього варто якнайшвидше позбутися.

Новини.LIVE пояснює, як зробити так, щоб пластикові вікна не потіли взимку.

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Для того, щоб зрозуміти, як прибрати конденсат на пластикових вікнах у зимовий період, перш за все, варто розібратися, чому так відбувається. Ключовою причиною є різниця температур зовні та всередині, а також рівень вологості.

Але в багатьох випадках можна запобігти запотіванню вікон або ж суттєво знизити ризик виникнення конденсату. Ми пояснюємо, як уникнути цього явища на склі та як його прибрати за допомогою народних методів, зокрема, з використанням солі.

Запотівання пластикових вікон вдома. Фото: скриншот з YouTube

Як уникнути запотівання пластикових вікон взимку

Щоб прибрати конденсат на вікнах, по-перше, постійно відкривайте їх і обов’язково стежте за тим, щоб двері в кімнатах були відкриті. Також не варто сушити свою білизну на батареях, для цього краще використовуйте балкон або кладіть її на електросушарку.

Коли ви щось готуєте вдома, обов’язково вмикайте витяжку, яка прибере горячий пар. Зменшіть кількість рослин у будинку, адже деякі з них можуть посилювати рівень вологості. Краще ставте квіти не на підвіконня, а якнайдалі від вікон.

Також обов’язково контролюйте температуру в приміщенні, адже перегрів може посилювати запотівання вікон.

Людина, яка тримає термометр у руці. Фото: Freepik

Як позбутися конденсату на вікнах народними методами

Використання солі

Щоб скористатися цим способом, налийте чотири літри чистої води і додайте туди п’ять грамів харчової солі. Готовий розчин нанесіть на пластикове вікно, щоб прибрати конденсат. Але будьте обережні, адже від якості води залежить те, чи залишаться білі розводи на склі.

Якщо, все ж таки, на вікнах залишилися білі сліди, повторіть цю процедуру. Але в цьому випадку додайте у розчин із сіллю трохи більше води.

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