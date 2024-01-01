Как эффективно бороться с запотевшими окнами — лучшие народные методы

Человек, протирающий запотевшее окно. Фото: Medium

Если на окнах появляется конденсат, это означает, что на улице снизилась температура воздуха. Это, в свою очередь, не только ухудшает внешний вид окон, но и может спровоцировать плесень и вызвать появление проблем со здоровьем, поэтому от этого следует как можно быстрее избавиться.

Новини.LIVE объясняет, как сделать так, чтобы пластиковые окна не потели зимой.

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Для того, чтобы понять, как убрать конденсат на пластиковых окнах в зимний период, прежде всего, стоит разобраться, почему так происходит. Ключевой причиной является разница температур снаружи и внутри, а также уровень влажности.

Но во многих случаях можно предотвратить запотевание окон или существенно снизить риск возникновения конденсата. Мы объясняем, как избежать этого явления на стекле и как его убрать с помощью народных методов, в частности, с использованием соли.

Запотевание пластиковых окон на дому. Фото: скриншот с YouTube

Как избежать запотевания пластиковых окон зимой

Чтобы убрать конденсат на окнах, во-первых, постоянно открывайте их и обязательно следите за тем, чтобы дверь в комнатах была открыта. Также не стоит сушить свое белье на батареях, для этого лучше используйте балкон или кладите его на электросушилку.

Когда вы что-нибудь готовите дома, обязательно включайте вытяжку, которая уберет горячий пар. Уменьшите количество растений в доме, ведь некоторые из них могут усиливать уровень влажности. Лучше ставьте цветы не на подоконник, а подальше от окон.

Также обязательно контролируйте температуру в помещении, ведь перегрев может усиливать запотевание окон.

Человек, который держит термометр в руке. Фото: Freepik

Как избавиться от конденсата на окнах народными методами

Использование соли

Чтобы использовать этот метод, налейте четыре литра чистой воды и добавьте туда пять грамм пищевой соли. Готовый раствор нанесите на пластиковое окно, чтобы убрать конденсат. Но будьте осторожны, ведь от качества воды зависит то, останутся ли белые разводы на стекле.

Если все же на окнах остались белые следы, повторите эту процедуру. Но в этом случае добавьте в раствор с солью немного больше воды.

Напомним, мы писали о том, чем правильно заклеивать пластиковые окна, чтобы не было сквозняков.

Раньше мы рассказывали о том, как содрать скотч с окон подручными средствами.

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