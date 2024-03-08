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Як за допомогою програми очистити від води динаміки смартфона — лайфхак

8 березня 2024 19:55
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
З'явився спосіб очистити від води динаміки смартфона за допомогою програми
Динаміки смартфона можна врятувати. Фото: techzim.co.zw
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Потрапляння води на динаміки смартфона у кращому випадку спотворить звук, у гіршому — переведе пристрій на повністю беззвучний режим назавжди або й взагалі зіпсує гаджет. Але не варто панікувати та шукати народні лайфхаки, які навряд чи допоможуть динамікам, спробуйте краще останні досягнення програмних розробників.

Про це повідомив ITechua.

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Особливо, якщо сам смартфон працює, варто скористатися безплатним онлайн-сервісом Fix My Speakers, який видаляє воду з динаміків спеціальними, як заявляють розробники, науково обґрунтованими звуками. Тобто звук, налаштований на певну частоту, виштовхує воду з динаміків.

Алгоритм дій

  • Перейдіть з телефона на сайт Fix My Speakers.
  • Увімкніть кнопку на сайті та викрутіть звук на смартфоні на максимум.
  • Звук дуже неприємний, тому варто піти до іншого приміщення на кілька хвилин.
  • Залишки води з телефона змахніть паперовою серветкою.

Раніше назвали умови, за яких смартфон служитиме найдовше. Також ми повідомляли, як прискорити роботу смартфона натисканням однієї кнопки.

телефони
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