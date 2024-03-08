З'явився спосіб очистити від води динаміки смартфона за допомогою програми

Динаміки смартфона можна врятувати. Фото: techzim.co.zw

Потрапляння води на динаміки смартфона у кращому випадку спотворить звук, у гіршому — переведе пристрій на повністю беззвучний режим назавжди або й взагалі зіпсує гаджет. Але не варто панікувати та шукати народні лайфхаки, які навряд чи допоможуть динамікам, спробуйте краще останні досягнення програмних розробників.

Про це повідомив ITechua.

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Особливо, якщо сам смартфон працює, варто скористатися безплатним онлайн-сервісом Fix My Speakers, який видаляє воду з динаміків спеціальними, як заявляють розробники, науково обґрунтованими звуками. Тобто звук, налаштований на певну частоту, виштовхує воду з динаміків.

Алгоритм дій

Перейдіть з телефона на сайт Fix My Speakers.

Увімкніть кнопку на сайті та викрутіть звук на смартфоні на максимум.

Звук дуже неприємний, тому варто піти до іншого приміщення на кілька хвилин.

Залишки води з телефона змахніть паперовою серветкою.

Раніше назвали умови, за яких смартфон служитиме найдовше. Також ми повідомляли, як прискорити роботу смартфона натисканням однієї кнопки.