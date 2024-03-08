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Как с помощью программы очистить от воды динамики смартфона — лайфхак

8 марта 2024 19:55
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Появился способ очистить от воды динамики смартфона с помощью программы
Динамики смартфона можно спасти. Фото: techzim.co.zw
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Попадание воды на динамики смартфона в лучшем случае исказит звук, в худшем — переведет устройство на полностью беззвучный режим навсегда или вообще испортит гаджет. Но не стоит паниковать и искать народные лайфхаки, которые вряд ли помогут динамикам, попробуйте лучшее достижение программных разработчиков.

Об этом сообщил ITechua.

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Особенно, если сам смартфон работает, стоит воспользоваться бесплатным онлайн-сервисом Fix My Speakers, удаляющим воду из динамиков специальными, как заявляют разработчики, научно обоснованными звуками. То есть звук, настроенный на определенную частоту, выталкивает воду из динамиков.

Алгоритм действий

  • Перейдите с телефона на сайт Fix My Speakers.
  • Включите кнопку на сайте и выкрутите звук на смартфоне на максимум.
  • Звук очень неприятный, поэтому следует уйти в другое помещение на несколько минут.
  • Остатки воды с телефона смахните бумажной салфеткой.

Ранее назвали условия, при которых смартфон будет служить долго. Также мы сообщали, как ускорить работу смартфона нажатием одной кнопки.

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