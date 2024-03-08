Появился способ очистить от воды динамики смартфона с помощью программы

Динамики смартфона можно спасти. Фото: techzim.co.zw

Попадание воды на динамики смартфона в лучшем случае исказит звук, в худшем — переведет устройство на полностью беззвучный режим навсегда или вообще испортит гаджет. Но не стоит паниковать и искать народные лайфхаки, которые вряд ли помогут динамикам, попробуйте лучшее достижение программных разработчиков.

Об этом сообщил ITechua.

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Особенно, если сам смартфон работает, стоит воспользоваться бесплатным онлайн-сервисом Fix My Speakers, удаляющим воду из динамиков специальными, как заявляют разработчики, научно обоснованными звуками. То есть звук, настроенный на определенную частоту, выталкивает воду из динамиков.

Алгоритм действий

Перейдите с телефона на сайт Fix My Speakers.

Включите кнопку на сайте и выкрутите звук на смартфоне на максимум.

Звук очень неприятный, поэтому следует уйти в другое помещение на несколько минут.

Остатки воды с телефона смахните бумажной салфеткой.

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