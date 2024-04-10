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Які продукти зміцнюють нігті — ТОП-5 найкращих

10 квітня 2024 07:04
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Що потрібно їсти, щоб зміцнити нігті — 5 найкращих продуктів
Жінка, яка сидить за столом з продуктами. Фото: IndiaTimes
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Після закінчення зимового періоду багато людей відчувають певні проблеми з нігтями, які стають ломкими і тьмяними. Щоб виправити цю ситуацію, потрібно знати, які продукти харчування слід додати до свого раціону.

Новини.LIVE розповідає, які продукти зміцнюють нігтьову пластину.

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Продукти, які зміцнюють нігті

Шпинат

До складу шпинату входить велика кількість фолієвої кислоти, заліза, а також вітамінів А і С. Вітамін А, в свою чергу, покращує стан здоров’я нігтьової пластини, фолієва кислота сприяє росту клітин, а ось залізо не дозволяє нігтям ламатися.

Шпинат
Шпинат, який містить багато заліза, вітамінів А і С і фолієвої кислоти. Фото: IndiaTimes

Кріп і петрушка

Така зелень має у своєму складі вітамін С і К, а також кальцій і бета-каротин. Вітамін С, в свою чергу, виробляє колаген, який зміцнює пластину, кальцій сприяє зміцненню нігтів, а ось вітамін К активізує кровообіг.

Укроп и петрушка
Кріп і петрушка, які мають у складі вітамін С і К, кальцій і бета-каротин. Фото: Freepik

Морква

Не секрет, що цей овоч має багато бета-каротину, який при потраплянні до організму стає вітаміном А. Цей компонент, у свою чергу, підтримує необхідний рівень вологості нігтів і зміцнює структуру нігтьової пластини, що не дає їм ламатися. 

Морковь
Морква, яка містить багато бета-каротину. Фото: Freepik

Солодкий перець

До складу цього овоча входить вітамін С, який грає важливу роль у виробництві колагену. До того ж, як і морква, солодкий перець містить бета-каротин. Також в ньому є вітамін Е та інші антиоксиданти, які потрібні для підтримки здоров’я нігтьової пластини.

Сладкий перец
Солодкий перець, який має вітамін С та Е. Фото: Freepik

Гарбуз

До складу гарбуза також входить бета-каротин, який міститься і в моркві, і вітамін С, який покращує стан здоров’я нігтів і шкіри. До того ж, гарбуз містить багато вітаміну А і Е, заліза і цинку, які також грають важливу роль при зміцненні нігтів.

Тыква
Гарбуз, який містить бета-каротин, вітаміни А, С і Е, залізо і цинк. Фото: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, які продукти допомагають скинути зайві кілограми. 

Раніше ми розповідали про те, які продукти харчування покращують функціонування мозку. 

Також ми повідомляли про те, які продукти покращують зір і стан здоров’я очей.

харчування
продукти
здоров'я
нігті

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