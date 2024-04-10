Що потрібно їсти, щоб зміцнити нігті — 5 найкращих продуктів

Жінка, яка сидить за столом з продуктами. Фото: IndiaTimes

Після закінчення зимового періоду багато людей відчувають певні проблеми з нігтями, які стають ломкими і тьмяними. Щоб виправити цю ситуацію, потрібно знати, які продукти харчування слід додати до свого раціону.

Новини.LIVE розповідає, які продукти зміцнюють нігтьову пластину.

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Шпинат

До складу шпинату входить велика кількість фолієвої кислоти, заліза, а також вітамінів А і С. Вітамін А, в свою чергу, покращує стан здоров’я нігтьової пластини, фолієва кислота сприяє росту клітин, а ось залізо не дозволяє нігтям ламатися.

Шпинат, який містить багато заліза, вітамінів А і С і фолієвої кислоти. Фото: IndiaTimes

Кріп і петрушка

Така зелень має у своєму складі вітамін С і К, а також кальцій і бета-каротин. Вітамін С, в свою чергу, виробляє колаген, який зміцнює пластину, кальцій сприяє зміцненню нігтів, а ось вітамін К активізує кровообіг.

Кріп і петрушка, які мають у складі вітамін С і К, кальцій і бета-каротин. Фото: Freepik

Морква

Не секрет, що цей овоч має багато бета-каротину, який при потраплянні до організму стає вітаміном А. Цей компонент, у свою чергу, підтримує необхідний рівень вологості нігтів і зміцнює структуру нігтьової пластини, що не дає їм ламатися.

Морква, яка містить багато бета-каротину. Фото: Freepik

Солодкий перець

До складу цього овоча входить вітамін С, який грає важливу роль у виробництві колагену. До того ж, як і морква, солодкий перець містить бета-каротин. Також в ньому є вітамін Е та інші антиоксиданти, які потрібні для підтримки здоров’я нігтьової пластини.

Солодкий перець, який має вітамін С та Е. Фото: Freepik

Гарбуз

До складу гарбуза також входить бета-каротин, який міститься і в моркві, і вітамін С, який покращує стан здоров’я нігтів і шкіри. До того ж, гарбуз містить багато вітаміну А і Е, заліза і цинку, які також грають важливу роль при зміцненні нігтів.

Гарбуз, який містить бета-каротин, вітаміни А, С і Е, залізо і цинк. Фото: Freepik

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