Що потрібно їсти, щоб зміцнити нігті — 5 найкращих продуктів

Які продукти зміцнюють нігті — ТОП-5 найкращих
Після закінчення зимового періоду багато людей відчувають певні проблеми з нігтями, які стають ломкими і тьмяними. Щоб виправити цю ситуацію, потрібно знати, які продукти харчування слід додати до свого раціону.
Новини.LIVE розповідає, які продукти зміцнюють нігтьову пластину.
Продукти, які зміцнюють нігті
Шпинат
До складу шпинату входить велика кількість фолієвої кислоти, заліза, а також вітамінів А і С. Вітамін А, в свою чергу, покращує стан здоров’я нігтьової пластини, фолієва кислота сприяє росту клітин, а ось залізо не дозволяє нігтям ламатися.
Кріп і петрушка
Така зелень має у своєму складі вітамін С і К, а також кальцій і бета-каротин. Вітамін С, в свою чергу, виробляє колаген, який зміцнює пластину, кальцій сприяє зміцненню нігтів, а ось вітамін К активізує кровообіг.
Морква
Не секрет, що цей овоч має багато бета-каротину, який при потраплянні до організму стає вітаміном А. Цей компонент, у свою чергу, підтримує необхідний рівень вологості нігтів і зміцнює структуру нігтьової пластини, що не дає їм ламатися.
Солодкий перець
До складу цього овоча входить вітамін С, який грає важливу роль у виробництві колагену. До того ж, як і морква, солодкий перець містить бета-каротин. Також в ньому є вітамін Е та інші антиоксиданти, які потрібні для підтримки здоров’я нігтьової пластини.
Гарбуз
До складу гарбуза також входить бета-каротин, який міститься і в моркві, і вітамін С, який покращує стан здоров’я нігтів і шкіри. До того ж, гарбуз містить багато вітаміну А і Е, заліза і цинку, які також грають важливу роль при зміцненні нігтів.
Нагадаємо, ми писали про те, які продукти допомагають скинути зайві кілограми.
Раніше ми розповідали про те, які продукти харчування покращують функціонування мозку.
Також ми повідомляли про те, які продукти покращують зір і стан здоров’я очей.
Читайте Новини.LIVE!