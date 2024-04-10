Что нужно есть, чтобы укрепить ногти — 5 самых лучших продуктов

Какие продукты укрепляют ногти — ТОП-5 самых лучших
После окончания зимнего периода многие испытывают определенные проблемы с ногтями, которые становятся ломкими и тусклыми. Чтобы исправить эту ситуацию, нужно знать, какие продукты питания следует добавить в свой рацион.
Новини.LIVE рассказывает, какие продукты укрепляют ногтевую пластину.
Продукты, укрепляющие ногти
Шпинат
В состав шпината входит большое количество фолиевой кислоты, железа, а также витаминов А и С. Витамин А, в свою очередь, улучшает состояние здоровья ногтевой пластины, фолиевая кислота способствует росту клеток, а вот железо не позволяет ломаться ногтям.
Укроп и петрушка
Такая зелень содержит в своем составе витамин С и К, а также кальций и бета-каротин. Витамин С, в свою очередь, производит коллаген, укрепляющий пластину, кальций способствует укреплению ногтей, а вот витамин К активизирует кровообращение.
Морковь
Не секрет, что у этого овоща много бета-каротина, который при попадании в организм становится витамином А. Этот компонент, в свою очередь, поддерживает необходимый уровень влажности ногтей и укрепляет структуру ногтевой пластины, что не дает им ломаться.
Сладкий перец
В состав этого овоща входит витамин С, который играет немаловажную роль в производстве коллагена. К тому же, как и морковь, сладкий перец содержит бета-каротин. Также в нем есть витамин Е и другие антиоксиданты, необходимые для поддержания здоровья ногтевой пластины.
Тыква
В состав тыквы также входит бета-каротин, содержащийся и в моркови, и витамин С, улучшающий состояние здоровья ногтей и кожи. К тому же, тыква содержит много витамина А и Е, железа и цинка, которые также играют важную роль при укреплении ногтей.
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