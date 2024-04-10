Что нужно есть, чтобы укрепить ногти — 5 самых лучших продуктов

Женщина, сидящая за столом с продуктами. Фото: IndiaTimes

После окончания зимнего периода многие испытывают определенные проблемы с ногтями, которые становятся ломкими и тусклыми. Чтобы исправить эту ситуацию, нужно знать, какие продукты питания следует добавить в свой рацион.

Новини.LIVE рассказывает, какие продукты укрепляют ногтевую пластину.

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Шпинат

В состав шпината входит большое количество фолиевой кислоты, железа, а также витаминов А и С. Витамин А, в свою очередь, улучшает состояние здоровья ногтевой пластины, фолиевая кислота способствует росту клеток, а вот железо не позволяет ломаться ногтям.

Шпинат, содержащий много железа, витаминов А и С и фолиевой кислоты. Фото: IndiaTimes

Укроп и петрушка

Такая зелень содержит в своем составе витамин С и К, а также кальций и бета-каротин. Витамин С, в свою очередь, производит коллаген, укрепляющий пластину, кальций способствует укреплению ногтей, а вот витамин К активизирует кровообращение.

Укроп и петрушка, которые содержат витамин С и К, кальций и бета-каротин. Фото: Freepik

Морковь

Не секрет, что у этого овоща много бета-каротина, который при попадании в организм становится витамином А. Этот компонент, в свою очередь, поддерживает необходимый уровень влажности ногтей и укрепляет структуру ногтевой пластины, что не дает им ломаться.

Морковь, содержащая много бета-каротина. Фото: Freepik

Сладкий перец

В состав этого овоща входит витамин С, который играет немаловажную роль в производстве коллагена. К тому же, как и морковь, сладкий перец содержит бета-каротин. Также в нем есть витамин Е и другие антиоксиданты, необходимые для поддержания здоровья ногтевой пластины.

Сладкий перец, содержащий витамин С и Е. Фото: Freepik

Тыква

В состав тыквы также входит бета-каротин, содержащийся и в моркови, и витамин С, улучшающий состояние здоровья ногтей и кожи. К тому же, тыква содержит много витамина А и Е, железа и цинка, которые также играют важную роль при укреплении ногтей.

Тыква, содержащая бета-каротин, витамины А, С и Е, железо и цинк. Фото: Freepik

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